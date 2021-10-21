"Ключ к решению проблемы, вероятно, находится в Москве"

"В борьбе с нелегальным въездом мигрантов через Белоруссию и Польшу министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер выступает против закрытия границ", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В ЕС действует так называемый Дублинский регламент, согласно которому за процедуру предоставления убежища отвечает страна ЕС, в которой мигрант был впервые зарегистрирован властями. Если он все же попадает в другую страну, то, согласно Дублинскому регламенту, он должен быть передан отвечающей за него стране. Уже ранее Зеехофер жаловался, что эта процедура не работает на практике. (...) Летом 2018 года между Зеехофером и канцлером Ангелой Меркель разгорелся сильный спор по поводу разворота мигрантов на границе. (...) Зеехофер хотел, чтобы людям, которые уже подали прошение о предоставлении убежища в другой стране ЕС, не разрешался въезд в Германию. Весомым аргументом против в то время было то, что это может вызвать эффект домино, потому что другие страны на пути следования беженцев тоже могли закрыть свои границы", - напоминает издание.

"Сегодня, несмотря на растущее число беженцев, попадающих в Германию через Белоруссию, правительство Германии не планирует закрывать границу с Польшей. Такая мера была бы "сомнительной с правовой точки зрения", заявил в среду министр внутренних дел Хорст Зеехофер. По его словам, ключ к решению проблемы находится в России. Он не может себе представить, что правительство в Минске действовало бы без "ведома или одобрения со стороны Москвы". По данным Федерального министерства внутренних дел, в этом году на германско-польской границе было задержано около 5,7 тыс. беженцев, прибывших через Белоруссию".

"В ответ на санкции Запада белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что больше не будет останавливать мигрантов на пути в Европейский Союз. С тех пор количество случаев нелегального пересечения границы на внешних границах ЕС с Белоруссией и на германско-польской границе увеличилось. "Это форма гибридной угрозы, в рамках которой мигрантов используют в качестве политического оружия", - заявил Зеехофер".