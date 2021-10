21 октября 2021 г. Элеонора Слай | The Independent Почему в Великобритании уровень Covid выше, чем в Европе? "Количество случаев Covid-19 в Великобритании в настоящее время является одним из самых высоких в Европе и выше, чем в это время в прошлом году, когда в некоторых частях Англии действовали местные локдауны. Вакцинация означает, что, хотя число случаев заболевания увеличилось, количество людей с серьезным течением заболевания, нуждающихся в лечении в больнице, меньше. Однако чем больше вирус может распространяться, тем больше у него шансов найти способ прорвать защиту, создаваемую вакциной", - пишет The Independent. "Цифры показывают, что количество людей c положительным тестом на коронавирус, в настоящее время составляет более 40 тыс. в день. Число госпитализированных пациентов по-прежнему ниже показателей прошлой осени, хотя они постепенно растут, - отмечается в статье. - "По словам профессора Нила Фергюсона, члена Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) из Имперского колледжа Лондона, существует "ряд причин", по которым в настоящее время в Великобритании уровень инфицирования выше, чем во многих других европейских странах, - говорится в статье. - Выступая в программе Today на BBC Radio 4, профессор предположил, что в Великобритании "функциональный иммунитет нашего населения ниже, чем в большинстве других западноевропейских стран" по ряду причин. По словам профессора Фергюсона, эти причины включают то, что развертывание вакцины в Великобритании началось раньше, чем где-либо еще, и тот факт, что "мы больше полагались на вакцину AstraZeneca". "Есть и другие предположения - например, что сокращение ношения масок, более мягкие правила дистанцирования и замедление темпов вакцинации также могут быть причиной роста статистики", - отмечает издание. (...) (...) "Великобритания была одной из самых быстрых стран в мире, которые начали внедрять вакцину против Covid-19, а это означает, что иммунитет некоторых из тех, кто был вакцинирован первым, сейчас может быть ниже. Исследование результатов тестов на Covid привитых людей, которые регистрировали свои симптомы в приложении, показало, что примерно через 5-6- месяцев защита от заражения вирусом значительно ослабевает". "В Израиле, который был одной из стран мира с самыми быстрыми темпами вакцинации населения, наблюдался всплеск числа случаев заболеваемости тогда, когда иммунитет начал ослабевать, отмечают ученые. Однако, как только достаточное количество пожилых людей получили бустерную дозу, случаи заболевания снова стабилизировались, - подчеркивается в статье. - Бустерные дозы теперь также вводятся пожилым людям в Великобритании, при этом к 17 октября в Англии было введено 3,7 млн доз". (...) "Когда Великобритания начала внедрение вакцины, она больше полагалась на вакцину AstraZeneca, чем на прививку Pfizer. AstraZeneca немного менее эффективна против дельта-варианта вируса, который частично может быть повинен в увеличении числа случаев заболеваемости", - констатирует газета. "По словам профессора Фергюсона, это может быть частично причиной роста числа случаев заболевания Covid. "Мы больше полагались на вакцину AstraZeneca, и, хотя она очень хорошо защищает от очень тяжелых последствий Covid, она защищает от инфекции и ее передачи несколько хуже, чем Pfizer, особенно в случае дельта-варианта", - заметил он. (...) "Исследование, проведенное Имперским колледжем Лондона, показало, что жители Великобритании значительно чаще, чем люди в Германии, Франции, Испании и Италии, говорили, что они больше не носят маску или иные средства защиты лица. Между тем, ряд исследований показал, что маски для лица могут помочь предотвратить передачу вируса от человека к человеку. Однако невозможно сказать, является ли отсутствие интереса к ношению масок в Великобритании прямой причиной роста числа случаев. Действительно, согласно опросу, люди в Швеции и Нидерландах чаще, чем жители Соединенного Королевства, говорили, что они никогда не носили маски, а в этих странах меньше подтвержденных случаев Covid, чем в Великобритании". (...) "Великобритания была одной из западноевропейских стран, которые быстрее всего ослабили ограничения, а это означает, что жители Англии, Уэльса и Шотландии с лета могут ходить в ночные клубы и посещать массовые мероприятия. Это случилось на несколько месяцев раньше, чем во многих других странах. Данные исследования Имперского колледжа также заставляют предположить, что люди в Великобритании несколько чаще, чем их европейские соседи, пользуются общественным транспортом. Те, кто живет в Великобритании, также с меньшей вероятностью избегают выходить в свет". (...) "Развертывание вакцинации в Великобритании застопорилось в последние месяцы, и по количеству полностью вакцинированных людей страна больше не входит в первую десятку стран с населением не менее 1 млн человек. Действительно, за первые две недели октября количество жителей Великобритании в возрасте от 12 лет и старше, получивших хотя бы одну дозу вакцины, практически не изменилось", - пишет The Independent. (...) "Новое ответвление дельта-варианта, получившее название AY.4.2, было обнаружено в Великобритании, и на его долю уже приходится почти 10% случаев в стране. Ученые предположили, что он, по-видимому, на 10-15% более трансмиссивен, чем оригинальный дельта-вариант, но на него нельзя полностью списать росте случаев заболевания Covid в Великобритании", - заключает газета. Источник: The Independent