Алексея Навального наградили премией имени Сахарова за "безмерное мужество"

(...) "Алексей Навальный даже из глубины тюремной камеры не дает о себе забыть. Посредством сообщений, переданных его адвокатам, оппозиционер пытается вселить некоторый оптимизм в российскую оппозицию и гражданское общество, которые подверглись репрессиям по всем направлениям со стороны Кремля", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"В среду, 20 октября, он получил значительную поддержку в проведении этой почти невыполнимой миссии - Европарламент присудил ему премию имени Андрея Сахарова, - говорится в статье. - Председатель Европарламента, итальянец Давид Сассоли, напомнил, что 45-летний Навальный "неустанно борется с коррупцией режима Владимира Путина. Это стоило ему свободы и едва не стоило жизни".

"Его кандидатуру поддержала крупнейшая в Европарламенте политическая фракция Европейская народная партия (правая), а также центристская фракция "Обновить Европу". Со своей стороны, фракция Прогрессивный альянс социалистов и демократов (левая) и партия "зеленых" в Европарламенте номинировали на премию афганских женщин, борющихся за свою свободу против режима талибов**", - указывает автор публикации.

(...) "В среду Европарламент приветствовал "безмерное мужество" этого отца двоих детей, который призвал своих сторонников "преодолеть страх" и провел 24-дневную голодовку в тюрьме, чтобы получить медицинскую помощь. Последним российским лауреатом этой премии в 2009 году стала организация "Мемориал"*, занимающаяся правозащитной деятельностью и сохранением памяти о политических репрессиях в СССР. "Мемориал"* также сейчас находится под давлением со стороны властей, равно как и все критические голоса и независимые СМИ", - комментирует Виткин.

"Об этой премии "за защиту прав человека и свободы мысли" было объявлено две недели после присуждения Нобелевской премии мира двум журналистам, в том числе главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Позднее он уверял, что сам отдал бы эту премию Навальному", - пишет Le Monde.

"Кремль не стал сразу комментировать эту новость, но выбор Европарламента, несомненно, будет им воспринят как враждебный акт. Напомним, что российская позиция в отношении событий августа 2020 года заключается в обвинении спецслужб ряда европейских стран в манипулировании, вплоть до обвинения в отравления Навального. В то же время, за исключением крупных протестных акций, последовавших за заключением Навального, его судьба недостаточно мобилизует россиян, которые предпочитают держаться подальше от политического поля", - отмечает журналист.

"Изменит ли что-либо эта премия в положении Навального? Видимо, нет. Для справки: человек, именем которого названа присужденная в среду премия, советский физик и диссидент Андрей Сахаров, был арестован и сослан вскоре после получения своей Нобелевской премии мира в 1975 году, так что последняя его не защитила", - говорится далее.

"Против Алексея Навального по-прежнему накапливаются уголовные дела. Последнее уголовное дело было против него возбуждено в конце сентября - о "создании и руководстве экстремистским сообществом". Тогда он обратился к своим сторонникам: "Так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года". Единственной хорошей новостью для него является то, что оппозиционера недавно лишили статуса заключенного, "склонного к побегу", это обеспечит ему то, что его перестанут будить по ночам каждые два часа", - резюмирует Бенуа Виткин.

** - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации