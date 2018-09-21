Кристиан Айотт не удивлена восстановлением России в правах

Выдающийся деятель антидопингового движения Кристиан Айотт, заведующая лабораторией имени Арман-Фраппье в монреальском Национальном институте научных исследований, не удивлена тем, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в четверг утром восстановило в правах Россию, вернув ее в свое лоно. Интервью с экспертом записал журналист канадского издания La Presse.ca Фредерик Дэгл.

"Мы ожидали положительной реакции со стороны исполнительного комитета ВАДА, потому что были рекомендации на сей счет со стороны независимого комитета", - указала Айотт.

"Что касается меня, то я сильно сомневаюсь в том, что русские в одночасье примутся бороться против применения допинга и согласятся соблюдать все признанные стандарты", - добавила она.

"После того, что сделали русские - включая российскую лабораторию, - лично я никогда и ни за что не поверю в то, что они полностью изменят свои плутовские методы. Даже если они поместят лабораторию в университет, необходимо будет, чтобы эта лаборатория находилась под надзором, и даже после этого ограничений окажется недостаточно. Я лично убеждена, в пределах своей компетенции, что никто не помешает им вновь стать такими же обманщиками, какими они были", - считает эксперт.

По ее мнению, культура жульничества и сокрытия недостатков настолько укоренилась в России, что она не понимает, как эта страна способна изменить свои методы действия, передает журналист.

Все же Айотт отказывается осуждать в такой резкой перемене взглядов только ВАДА: "В очередной раз ВАДА следует правилам и рекомендациям различных комитетов, но я думаю, что оно забывает об эмоциональности, о чувствах, являющихся составной частью этого досье, о том, что многие спортсмены могут ощущать себя одураченными после возвращения русских".

"ВАДА входит в сделку со многими международными организациями и правительствами. Можно понять, что американцы намерены противостоять возвращению русских. В каком-то смысле это не заслуживает доверия, поскольку они выступают против возвращения к соревнованиям конкурентов для своих спортсменов. Спортивное движение - федерации, в том числе МОК - тоже заинтересовано в том, чтобы русские вернулись в олимпийское лоно, так как Российская Федерация богата и тратит много денег на спорт. К тому же это способствует повышению спортивного уровня, всей этой комедии с Олимпиадами и чемпионатами мира. Таким образом, становится ясно, что в данной игре задействовано множество различных интересов", - поясняет эксперт.

Что касается Григория Родченкова, бывшего директора российского "Антидопингового центра" и информатора ВАДА, стоящего за обвинением России, то, по мнению Кристиан Айотт, он стоит у истоков возникших проблем, и вместо благодарности она не стесняется в выражениях на его счет, передает журналист.

"Это нечестивец. Он всегда был таким и таким же останется! Это я еще сдерживаюсь, - подчеркивает она. - Родченков способствовал возникновению этой российской проблемы и все время оставался во главе нее. Он был заинтересован в том, чтобы молчать. Я не хочу больше его слышать. Если бы это зависело от меня, то он бы исчез из медийного пространства".

"Это ненадежный собеседник, - продолжает Айотт. - Нечего слушать этого интеллектуально ограниченного шулера, который будет нам говорить, что надо делать, а что нет. Русские - обманщики. И он был обманщиком. Тем хуже для него, пусть он исчезнет!"