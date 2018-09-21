Российский яд

"Политические преступления в России вряд ли расследуются. При этом критики режима вынуждены опасаться все более жестоких насильственных действий", - пишет журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

"Врачи берлинской клиники Charité гадают, чем был отравлен российский активист Петр Верзилов. (...) Фотомодель Анна Шапиро, которая вместе со своим мужем потеряла сознание в пиццерии в английском Солсбери, заявила бульварной газете Sun, что ее хотели убить путинские агенты (согласно последним сообщениям, в случае с Шапиро и ее мужем Кингом британская полиция рассматривает в том числе версию розыгрыша. - Прим. ред.). (...) Еще в марте в Солсбери было совершено покушение с использованием боевого вещества на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", - перечисляет журналист. "Россия в настоящий момент кажется обителью убийц, от жестоких до неуклюжих", - констатирует Шолль.

Однако критики российского режима в последнее время подвергаются атакам не только с помощью яда, отмечает журналист. "Пока еще не ясно, какие личности и мотивы стоят за каждым из этих случаев. Но если государственная власть действительно как-то с этим связана, то мы переживаем примитивизацию системы, которая все больше пытается решить свои проблемы с помощью грубого насилия", - заявил в разговоре с изданием московский правозащитник Сергей Давидис.

Московская оппозиционная пресса связывает отравление Верзилова со смертью оппозиционных репортеров Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, отправившихся в ЦАР для того, чтобы снять фильм о наемных солдатах "Группы Вагнера" и об охраняемых ими золотых приисках. За "Группой Вагнера" стоит петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Отравленный Верзилов, являющийся также издателем либерального портала "Медиазона", был близким другом Расторгуева, говорится в статье.

"Политические преступления в России вряд ли расследуются. И убитые журналисты критиковали в последние месяцы далеко не только Пригожина. Верзилов произвел сенсацию, когда в июле во время финала чемпионата мира по футболу в Москве выбежал на поле вместе с активистками протестной группы Pussy Riot. На глазах у Путина", - пишет Шолль в заключение.