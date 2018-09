21 сентября 2018 г. Шон Ингл | The Guardian ВАДА отменяет дисквалификацию России за допинг, длившуюся три года, и сталкивается с крупнейшим кризисом в своей истории "Всемирное антидопинговое агентство столкнулось с крупнейшим за 19 лет своей истории кризисом после того, как другие члены антидопингового сообщества сурово осудили его за "озадачивающее" и "крайне тревожное" решение отменить дисквалификацию России", - пишет обозреватель The Guardian Шон Ингл. "Николь Сэпстед, глава Антидопингового агентства Великобритании, назвала этот шаг преждевременным и заявила, что ВАДА "отбросило свои обязательства перед чистыми спортсменами, болельщиками и теми, кто неустанно трудится ради чистоты спорта". Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт назвал решение "озадачивающим и необъяснимым", а также "сокрушительным ударом по чистым спортсменам всего мира", - сообщает газета. "Критики ВАДА продолжают возмущаться тем, что агентство тайно изменило правила ради возвращения РУСАДА, тем более что Россия до сих пор не вполне признала, что осуществляла гигантскую программу допинга при поддержке государства. Их также возмущает то, что президент ВАДА Крейг Риди и его гендиректор Оливье Ниггли предложили российскому министру спорта Павлу Колобкову тайный компромисс (о котором стало известно только после "слива" писем на "Би-би-си"), чтобы облегчить возвращение России", - сообщает газета. ВАДА настаивало, что для восстановления статуса РУСАДА Россия должна признать доклад Макларена и предоставить доступ к своей московской лаборатории и ее базе данных. "Однако была достигнута компромиссная договоренность, позволяющая России признать, что некоторые фигуры из министерства спорта совершили "ошибки", но требующая допустить независимых экспертов в московскую лабораторию до истечения 6 месяцев", - говорится в статье. Со своей стороны, Сэпстед задается вопросом: "Существуют ли до сих пор данные московской лаборатории?" Тайгарт заявил, что эта история указывает на необходимость реформировать ВАДА - сделать так, чтобы МОК больше не имел касательства к деятельности агентства. Юрий Ганус, гендиректор РУСАДА, сказал: "Нас ждет много работы. Поставлены условия (...), чтобы нас восстановили окончательно, мы должны выполнить эти условия. Итак, это восстановление статуса на определенных условиях". Источник: The Guardian