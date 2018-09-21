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21 сентября 2018 г.
21 сентября 2018 г.

Юлия Ротенбергер | Handelsblatt

Разбился самолет-носитель для путинского чудо-оружия "Кинжал"

"Во время обращения к нации в марте президент России Владимир Путин представил перед более чем тысячей гостей свое новейшее стратегическое оружие: авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Теперь самолет-носитель АРК "Кинжал" разбился во время учений - очевидно, из-за технических проблем", - сообщает журналистка Handelsblatt Юлия Ротенбергер.

О том, что разбившийся в среду в Нижегородской области истребитель-перехватчик является самолетом-носителем ракет "Кинжал", сообщило в четверг Минобороны России, передает издание.

"Во время своего выступления в марте Путин расхваливал систему "Кинжал" - включая входящие в нее самолеты, - напоминает журналистка. - По его словам, система способна "за несколько минут" транспортировать ракеты в точку сброса. (...) Также он представил новые крылатые ракеты и межконтинентальные ракеты "Сармат". Все три системы якобы располагают почти неограниченным радиусом действия и их практически невозможно сдержать современными системами ПРО".

"Для шефа Кремля боевые комплексы являются средством продемонстрировать свою власть и показать свое недовольство противоракетным щитом, который США создают, в частности, в Восточной Европе", - подчеркивает Ротенбергер.

Источник: Handelsblatt


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