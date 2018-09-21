ВАДА превратилось в "беззубого тигра" и "марионетку" МОК

Решение Всемирного антидопингового агентства отменить дисквалификацию России расценено членами антидопингового сообщества как "озадачивающее" и "крайне тревожное". По мнению критиков, эта история указывает на необходимость реформировать ВАДА: оно "превратилось лишь в красивую обертку, созданную МОК". Западные эксперты рассуждают о культуре жульничества в России и называют разоблачителя Родченкова "обманщиком" и "шулером".

"Всемирное антидопинговое агентство столкнулось с крупнейшим за 19 лет своей истории кризисом после того, как другие члены антидопингового сообщества сурово осудили его за "озадачивающее" и "крайне тревожное" решение отменить дисквалификацию России", - пишет обозреватель The Guardian Шон Ингл.

"Николь Сэпстед, глава Антидопингового агентства Великобритании, назвала этот шаг преждевременным и заявила, что ВАДА "отбросило свои обязательства перед чистыми спортсменами, болельщиками и теми, кто неустанно трудится ради чистоты спорта". Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт назвал решение "озадачивающим и необъяснимым", а также "сокрушительным ударом по чистым спортсменам всего мира", - сообщает газета.

"Критики ВАДА продолжают возмущаться тем, что агентство тайно изменило правила ради возвращения РУСАДА, тем более что Россия до сих пор не вполне признала, что осуществляла гигантскую программу допинга при поддержке государства", - сообщает газета.

Тайгарт заявил, что эта история указывает на необходимость реформировать ВАДА - сделать так, чтобы МОК больше не имел касательства к деятельности агентства.

Решение ВАДА в пользу российского спорта становится афронтом, уверен журналист немецкой Sueddeutsche Zeitung Томас Кистнер.

"Этим решением руководство Всемирного антидопингового агентства демонстрирует, насколько наплевательски относится к позициям и желаниям тех, для кого важна борьба с мошенничеством", - пишет издание.

ВАДА поставило на себе крест как на организации, которую следует воспринимать всерьез. "Оно превратилось лишь в красивую обертку, созданную МОК". Национальные антидопинговые организации должны теперь выбрать свой собственный путь. Наилучшим решением, по мнению журналиста, был бы окончательный разрыв с ВАДА.

"Всемирное антидопинговое агентство показало, что его больше волнует Россия, чем допинг" - утверждает в заголовке The Washington Post.

"Пройдитесь по списку и отметьте членов исполнительного комитета ВАДА, которые тоже работают в МОК", - призывает журналист Барри Сврлуга. "Полицейские и покровители - одни и те же люди", - делает вывод автор статьи.

Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт заявил журналисту: "Вопрос намного более серьезный, чем просто восстановление аккредитации России. Речь на самом деле о том, каким мы все хотим видеть ВАДА? Мы хотим, чтобы его поддерживали миллиарды спортивных болельщиков, желающих честной игры, и миллионы чистых спортсменов, которые требуют того же? Или мы хотим, чтобы это был беззубый тигр, марионетка горстки спортивных министров МОК?"

Кристиан Айотт, заведующая лабораторией имени Арман-Фраппье в монреальском Национальном институте научных исследований, не удивлена тем, что ВАДА восстановило в правах Россию, вернув ее в свое лоно. Интервью с экспертом записал журналист канадского издания La Presse.ca Фредерик Дэгл.

"После того, что сделали русские - включая российскую лабораторию, - лично я никогда и ни за что не поверю в то, что они полностью изменят свои плутовские методы", - считает эксперт. По ее мнению, культура жульничества настолько укоренилась в России, что она не понимает, как эта страна способна изменить свои методы действия.

Что касается Григория Родченкова, бывшего директора российского "Антидопингового центра" и информатора ВАДА, стоящего за обвинением России, то, по мнению Айотт, он стоит у истоков возникших проблем.

"Это нечестивец. Он всегда был таким и таким же останется! Это я еще сдерживаюсь, - подчеркивает она. - Родченков способствовал возникновению этой российской проблемы и все время оставался во главе нее. Он был заинтересован в том, чтобы молчать. Я не хочу больше его слышать. Если бы это зависело от меня, то он бы исчез из медийного пространства".