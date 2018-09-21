Дезинфицирующие средства могут быть причиной избыточного веса у детей

"Исследование, проведенное канадскими учеными, показывает: ежедневный контакт с дезинфицирующими средствами и средствами для чистки поверхностей может привести к избыточному весу у детей", - сообщает австрийское издание Kurier.

Объектом исследования стали 757 детей, в том числе младенцы. "Дети, подвергавшиеся воздействию дезинфицирующих средств, используемых в домашнем хозяйстве, имели в возрасте 3 лет повышенный индекс массы тела в сравнении с детьми, в семьях которых уборка производилась с помощью экологически чистых продуктов". Ученые связывают это с воздействием дезинфицирующих средств на микрофлору кишечника, передает издание.

Ученые также исследовали младенцев из детских домов, в которых противомикробные дезинфицирующие средства использовались минимум один раз в неделю. "В возрасте 3-4 месяцев концентрация у них бактерий, связанных с ожирением, была в два раза больше, чем у детей из семей, в которых не использовались дезинфицирующие средства. Когда детям с повышенным уровнем бактерий семейства Lachnospiraceae было три года, их индекс массы тела оказался выше, чем у других детей. (...) Повышенная концентрация бактерий семейства Lachnospiraceae связывается с лептино- и инсулинорезистентностью", - говорится в статье.

Автор публикации отмечает, что ученые не выявили взаимосвязи между ожирением и использованием чистящих средств, которые не содержат убивающие бактерии компоненты, например, отбеливающие вещества и пероксид водорода. В этой связи ученые рекомендуют использовать экологически чистые средства, сообщает Kurier.