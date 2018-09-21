Косово - Сербия: обмен территориями, конец табу

Упомянутый этим летом косовским и сербским президентами, а также советником Дональда Трампа проект о новой делимитации границ на западе Балкан был представлен как решение о стабильности после двадцати лет замороженных конфликтов. Эта гипотеза пробудила опасения по поводу "этнической чистки" в обоих сообществах, имеющих к этому отношение, пишет в своем репортаже журналист Le Monde Жан-Батист Шастан.

На Балканах снова заговорили о немыслимом после окончания в 1999 году вооруженных конфликтов в бывшей Югославии изменении границ. Такое предложение в разгар лета высказали президент Косово Хашим Тачи и его сербский коллега Александр Вучич: обмен территориями поможет закрыть замороженный конфликт двадцатилетней давности. Их план, еще не донца сформулированный, состоял в том, чтобы к сербам отошел север Косово вокруг Митровицы, где проживает сербское большинство, а взамен Косово получит муниципалитет Прешево на юго-востоке Сербии, где значительную долю населения составляют албанцы. "Коррекция границ станет составной частью окончательного соглашения о стабильности и взаимном признании", - поясняет Le Monde Хашим Тачи.

Прием Косово в ООН остается заблокированным Россией, а 82 государства (пять из них - члены Евросоюза) его не признают из-за отсутствия договора с Сербией. По мнению Хашима Тачи, пришло время для переговоров, пора произвести мирную делимитацию границ между сербскими и албанскими территориями. Он уверяет, что это станет возможным "к началу весны 2019 года".

Буяновац - один из муниципалитетов, расположенных между Косово и Македонией. Здесь проживает в основном албанское население, но, когда мы попросили мэра Шаипа Камбери отделить на карте сербские деревни от албанских, выяснилось, что они тесно наслаиваются друг на друга, передает журналист. Возможно ли рассматривать присоединение этой территории к Косово, попутно не способствуя переселению сербских жителей, что может привести к "этнической чистке"? Албанский член городского муниципалитета смущенно улыбнулся. "Это будет очень сложно, - признался он. - Я говорил об этом президенту Тачи".

До сих пор США выступали за мультиэтническое Косово в первоначальных административных границах, но после прихода к власти президента Трампа и его окружения, чувствительного к этнонационалистическим тезисам, расклад изменился. Франция и ЕС сдержанно поддерживают такую инициативу, в то время как она вызывает острую критику в Германии и среди большинства косовских политических партий, отмечает автор статьи.

Обедневшая и ветшающая Северная Митровица имеет бледный вид. После того, как Белград и Приштина десять лет оспаривают суверенитет этих нескольких облупившихся зданий, обложенных плакатами во славу Владимира Путина, здесь не функционирует ничего или почти ничего. Никто здесь не оплачивает ни налоги, ни счета за воду и электричество, здесь даже бесполезно пытаться зарегистрировать свою машину, описывает журналист.

"Границы на Балканах являются плодом ненависти", - считает интеллектуал и антинационалист Зиводжин Ракошевич. По его мнению, это "безумный проект". "Изменение границ неизбежно означает этническую чистку", - продолжает он.

Александра из долины Прешево опасается возвращения насилия, как это было в начале 2000-х годов. "Если албанские войска придут и потребуют, чтобы мы уехали, я буду первой, кто взорвет наш дом", - угрожает она.

26-летняя Рехжан Эбиби, недавно закончившая медицинский институт в албанской столице Тиране, считает, что такое обсуждение "нереально". Как и большинство молодых уроженцев этих мест - сербов и албанцев, - она ждет лишь одного: уехать на Запад в поисках работы. В ее случае это Германия. "Через десять лет отсюда все уедут", - говорит она.