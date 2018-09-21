Люди повсюду! Животные ищут убежища в ночи

Избегать людей для животных становится все тяжелее. В настоящий момент человечество тем или иным образом присутствует на 70% поверхности Земли. Поэтому млекопитающие во всем мире прибегают к трюку, который позволяет им не встречаться с несимпатичными им сородичами: они больше спят днем и сдвигают время своей активности на ночь, пишет журналист Stern Гернот Крампер.

Как показало исследование, проведенное научным журналом Science, этот процесс происходит не только в городах, но и в дикой природе. Свой режим сна меняют даже койоты, слоны и тигры, передает издание.

Древние виды млекопитающих также были активны ночью. "Динозавры были вездесущей, устрашающей силой, и только после того как они вымерли, млекопитающие вышли на дневной свет, - говорит руководительница исследования Кейтлин Гейнор. - Биологические виды на протяжении миллионов лет привыкали к дневной активности, а теперь мы прогоняем их обратно в ночь. Вероятно, таким образом мы поддерживаем такой способ естественного отбора".

В рамках исследования были изучены 62 вида животных на шести континентах, сообщает Крампер.

"Животное, которое обычно распределяет свою активность равномерно между днем и ночью, увеличивает свою ночную активность до 68%, если подвергается влиянию человека", - приводит журналист слова исследовательницы.

Какие последствия будет иметь такое поведение, пока неясно, отмечает Крампер. Ученые только начинают заниматься вопросом воздействия изменений в поведении животных на целые экосистемы. Так, исследователи обнаружили, что усиленная ночная активность койотов меняет и их рацион, среди их добычи становится больше животных, которые также активны ночью: вместо дневных животных вроде белок и птиц они теперь едят больше мышей, крыс и кроликов.

Возможно, со временем эти процессы будут усиливаться. Правда, один из исследователей не считает сделанные открытия негативными: по его мнению, таким образом может возникнуть новый "способ сосуществования в перегруженных регионах", передает Stern.