Федеральное ведомство по охране конституции Германии берет на мушку Ditib

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) проверяет информацию о том, преследует ли крупнейший в Германии турецко-исламский союз Ditib враждебные в отношении ФРГ цели.

Как стало известно изданию, а также телекомпаниям NDR и WDR, BfV направило в земельные инстанции секретное досье на Ditib. "В кругах, близких к ведомству, говорят о предстоящих жарких дебатах относительно того, следует ли официально подозревать в чем-то турецко-исламский союз или вовсе установить за ним наблюдение. Некоторые земли, - говорится в статье, - могут выступать против подобной позиции".

BfV указывает на то, что "некоторые представители мечетей, относящихся к союзу, замечены в совершении действий, носящих противоречащий конституции националистически-религиозный характер, и высказывании соответствующих заявлений", передают авторы публикации Георг Масколо и Ронен Штайнке.

Как напоминают журналисты, "Ditib объединяет под своим началом около 900 мечетей по всей Германии, в течение многих лет является важнейшим партнером по ведению диалога в вопросах веры и интеграции. Кроме того, союз пользуется и государственными благами. (...) В случае если за ним будет установлено наблюдение, ему придется покинуть такой институт, как "Исламская конференция Германии".

"После провала попытки государственного переворота в Турции правоохранительные органы Германии фиксируют смену курса союза. Так, Генпрокуратура расследовала факты передачи турецкому руководству информации на проживающих в Германии противников Анкары, подозрение в котором пало на 19 имамов", - повествует SZ.

Кроме того, продолжают авторы, после ввода турецких войск на территорию Северной Сирии имамы, проповедующие в мечетях Ditib, обратились к верующим с требованием молиться за победу. "Появились фотографии из немецких мечетей, на которых дети в униформе разыгрывают бои", - пишет издание и указывает на то, что для BfV это стало доказательством того, что "турецкое руководство использует Ditib как инструмент для реализации своих целей на территории Германии".

При этом немецкая сторона признает, что союз является важным партнером в борьбе с распространением салафизма, констатируют авторы.

"Инициатива ведомства по охране конституции приходится на чувствительную фазу германо-турецких отношений. На следующей неделе с визитом в Германию прибывает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган", - говорится в заключение.