Всемирное антидопинговое агентство само ставит на себе крест

Решение ВАДА в пользу российского спорта становится афронтом, уверен постоянный автор немецкой Sueddeutsche Zeitung Томас Кистнер.

Этот процесс выглядит издевкой над всеми изначальными установками ВАДА, а итоги голосования исполкома свидетельствуют о том, как "сплоченно может выступить спортивное братство, когда Кремль и МОК действуют заодно: 9 голосов "за" и 2 "против" - с таким результатом Россию вернули в круг старых друзей. Этим решением руководство Всемирного антидопингового агентства демонстрирует, насколько наплевательски относится к позициям и желаниям тех, для кого важна борьба с мошенничеством. Это и сообщества спортсменов, и неравнодушные политики, и национальные антидопинговые организации, которые вот уже несколько лет критикуют лицемерие МОК", - говорится в статье.

Своим решением, принятым под сенью сейшельских пальм, ВАДА поставило на себе крест как на организации, которую следует воспринимать всерьез. "Оно превратилось лишь в красивую обертку, созданную МОК. Международный олимпийский комитет назначает наряду с четырьмя членами исполкома организации и ее главу, в настоящее время это Крейг Риди. Он и гендиректор ВАДА Оливье Ниггли старались не допустить в 2015 году начала скандала вокруг государственной системы применения допинга в России, отправив материалы, предоставленные российскими инсайдерами, обратно в Москву, вместо того чтобы начать с ними работать. И только когда за расследование взялись СМИ, скандал стал набирать обороты", - передает автор статьи.

Национальные антидопинговые организации должны теперь выбрать свой собственный путь. Наилучшим решением, по мнению журналиста, был бы окончательный разрыв с ВАДА.