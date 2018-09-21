К этой маленькой стране взывает даже Дональд Трамп

"Запад ведет большую кампанию по переименованию Македонии. Потом страна может вступить в НАТО - вопреки сопротивлению Москвы", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и премьер-министр Македонии Зоран Заев 17 июня подписали соглашение, предусматривающее переименование Македонии в Северную Македонию. "Теперь должно быть принято историческое решение: 30 сентября граждане Македонии будут голосовать на референдуме о смене названия страны", - повествует автор статьи Энвер Робелли.

"Чтобы убедить македонцев проголосовать за переименование страны, Запад ведет настоящую кампанию, - отмечает журналист. - Подключился даже Дональд Трамп. В письме, которое опубликовало посольство США в Скопье, американский президент одобряет соглашение и дает большое обещание: членство Македонии в НАТО повысит "безопасность, стабильность и благосостояние" во всем регионе. В понедельник с ведущими македонскими политиками встретился в Скопье министр обороны США Джеймс Мэттис".

"Его визит был и предупреждающим сигналом в адрес Москвы, поддерживающей пророссийские группы в Македонии", - полагает Робелли. "Они (россияне) переводили деньги, а также проводят более широкую кампанию по оказанию влияния", - передает журналист слова Мэттиса. "В большей степени неизвестные до этого страницы на Facebook призывают граждан сжечь свои бюллетени", - говорится в статье.

"В середине июля премьер-министр Македонии Заев заявил, что "российские бизнесмены" заплатили фанатам футбольного клуба Vardar, чтобы спровоцировать беспорядки перед референдумом. (...) В начале года близкий к Кремлю идеолог Александр Дугин находился в Скопье, чтобы настроить население против Запада и агитировать за "славянское братство". Для борьбы с "российскими дезинформационными кампаниями" Конгресс США предоставил маленькому балканскому государству 8 млн долларов", - передает Робелли.

"Москва, очевидно, участвует и во внутренних делах Греции, - продолжает журналист. - В июле правительство в Афинах выслало двух российских дипломатов, которые хотели сорвать решение спора с Македонией".

Согласно опросам, большинство избирателей проголосуют за изменение имени страны. Однако, пишет Робелли, неясно, составит ли явка по меньшей мере 50%. По данным избирательной комиссии, в реестре избирателей много "мертвых душ" и прежде всего представителей албанского меньшинства, проживающих в других странах.

"Албанцы составляют четверть двухмиллионного населения Македонии. Они сыграют решающую роль в референдуме. (...) Мнения славянского большинства касательно переименования страны разделились. К бойкоту призывают не только пророссийские движения и националисты диаспоры, но и части оппозиционной консервативной партии ВМРО-ДПМНЕ. По их мнению, смена названия ставит под угрозу национальную идентичность македонцев", - отмечает Робелли в заключение.