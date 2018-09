21 сентября 2018 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Кто угодно, только не Путин: россияне начинают искать альтернативу Трудно проиграть выборы, когда контролируешь доступ к бюллетеням, бюрократию, суды, СМИ и голоса широких слоев населения, зависящих от господдержки, и когда тебя поддерживает национальный лидер, которым все якобы восхищаются. И все же партия "Единая Россия" умудрилась оплошать на выборах губернатора в Приморье, пишет колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза. "Властям оставалось только прибегнуть к старомодному вбросу бюллетеней: исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко был объявлен победителем после того, как на нескольких десятках участков получил 100% голосов при стопроцентной явке в последние два часа подсчета", - сообщает автор статьи. "У настоящего победителя, 37-летнего директора строительной компании и регионального депутата Андрея Ищенко, нет крупных политических достижений, харизмы и достойных внимания предложений. Его личность, политика и партийная принадлежность (Ищенко - кандидат от КПРФ. - Прим. ред.) не имели значения. В глазах избирателей у него было только одно преимущество: он выступал против кандидата, поддержанного Путиным", - пишет Кара-Мурза. "Россияне медленно приходят к мысли "кто угодно, только не "Единая Россия", - отметил оппозиционный депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. - Очень похоже на 1990 год, когда было "кто угодно, только не коммунисты". Маховик истории поворачивается медленно, но верно". Кремль счел фальсификации слишком вопиющими даже по его меркам и направил во Владивосток делегацию Центризбиркома. Глава комиссии Элла Памфилова, играя роль хорошего полицейского, дала указание местным чиновникам аннулировать результаты выборов. "В России это происходит впервые с 2002 года, - отмечает автор статьи. - Перевыборы пройдут в декабре. Каков бы ни был результат, на практике ничего не изменится. Коммунистическая партия давно приняла роль лояльной оппозиции в управляемой Кремлем политической системе". Значение того, что произошло на Дальнем Востоке 16 сентября, в другом, считает колумнист: это знак того, что россияне начинают искать альтернативу режиму, который все больше воспринимается как коррумпированный и оторвавшийся от реальности. "Долгое время Кремлю удавалось удерживать свое политическое господство и видимость популярности, не позволяя сильнейшим оппонентам попадать в избирательные списки. Теперь, видимо, этого может быть уже недостаточно", - резюмирует Кара-Мурза. Источник: The Washington Post