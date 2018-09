21 сентября 2018 г. Евгений Головченко и Ребекка Адлер-Ниссен | The Washington Post Кто распространял дезинформацию о катастрофе борта 17 Malaysian Airlines? Мы прошли по следу в Twitter "На этой неделе министерство обороны России попыталось дискредитировать выводы официальной комиссии, согласно которым лайнер Malaysian Air (MH17) в июле 2014 года в небе Украины был сбит российской ракетой, что привело к гибели 298 человек", - пишут в своей статье в The Washington Post аспирант кафедры политологии Копенгагенского университета (Дания) Евгений Головченко и профессор политологии Копенгагенского университета Ребекка Адлер-Ниссен. "Чтобы понять, кто распространяет дезинформацию в соцсетях, мы рассмотрели дебаты о MH17 в Twitter. В нашем исследовании (осуществленном совместно с Марейке Хартманн), только что опубликованном в International Affairs, мы обнаруживаем, что граждане и группы гражданского общества играют ключевую роль как в распространении онлайн-дезинформации, так и в борьбе с ней. Собственно, в некоторых случаях граждане действуют лучше, чем крупные СМИ и государственные организации", - сообщают авторы. Авторы излагают выводы Совместной следственной группы (ССГ) под руководством Нидерландов, объявленные в сентябре 2016 года: "ССГ заключила, что борт MH17 был сбит ракетой из района, подконтрольного пророссийским сепаратистам. Позднее следователи обнародовали дополнительные выводы, указывающие, что ракета поступила от российской армии". "Мы предполагаем, что выводы ССГ надежны и точны. Поэтому мы пометили записи в соцсетях, где оспариваются выводы ССГ, как "дезинформацию". Однако в центре внимания для нас - не надежность выводов ССГ или российского правительства, а вопрос о том, кто распространял конкурирующие версии", - пишут авторы. Исследователи сообщают, что взяли 941028 записей в Twitter на тему MH17, опубликованных с 17 июля 2014 года по 9 декабря 2016 года и проанализировали случайно выбранные 10% твитов. "Чтобы выявить пользователей Twitter, которые наиболее активно участвовали в дебатах о MH17, мы фокусируемся на профайлах, которые делали репосты записей не менее 10 других пользователей, или на тех, чьи записи перепостили не менее 10 других пользователей", - говорится в статье. Исследователи обнаружили, что дебаты о MH17 сильно поляризованы: одна группа самых популярных пользователей Twitter поддерживает выводы ССГ, другая винит Украину или Запад. "Мы разделили профайлы в Twitter на государственных акторов, гражданское общество (граждан и НКО) и аккаунты СМИ. В качестве совокупной группы граждане оказывают намного большее, чем предполагалось раньше, влияние, когда речь идет о генерировании популярного контента. Мы также обнаружили, что большая часть аккаунтов граждан вряд ли является ботами", - пишут авторы. "Даже во время международных конфликтов, таких, как конфликт на Украине, где контролируемые режимом СМИ и информационные кампании конкурируют за версии конкретных событий, влиятельные блогеры и граждане-журналисты оказываются эффективнее, чем журналисты и крупные медиа-корпорации типа CNN и BCC. RT (бывшая Russia Today) - финансируемая российским правительством телекомпания - видимо, исключение. Вопрос о причинах исключительной влиятельности RT важен и, несомненно, должен стать темой дальнейших исследований, но мы пока не знаем, в чем причина", - пишут авторы. Отобрав 50 самых влиятельных Twitter-профайлов в связи с дебатами о MH17, авторы обнаружили, что среди них 25 профайлов граждан и 6 профайлов групп гражданского общества. А среди 50 профайлов, которые наиболее активно боролись с дезинформацией и поддерживали выводы ССГ, - 19 профайлов граждан. Исследователи заключают: "Легко счесть, что Кремль и западные власти генерируют стратегические кампании, чтобы "превращать информацию в оружие", дабы привлечь на свою сторону локальное и глобальное общественное мнение. Но такая точка зрения низводит граждан и гражданское общество до положения пассивных объектов, которыми следует манипулировать в военных или стратегических целях. В цифровую эпоху соцсети позволяют простым гражданам делать что-то большее, чем пассивно воспринимать новости, - граждане одновременно столь же активны и влиятельны при борьбе с дезинформацией, как и при ее распространении". Источник: The Washington Post