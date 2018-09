21 сентября 2018 г. Дэвид Сэттер | The Wall Street Journal Когда умерла российская демократия "21 сентября 1993 года, драматично нарушив конституцию, которую он клялся соблюдать, президент Борис Ельцин подписал указ об упразднении российского парламента - Верховного Совета", - пишет в своей статье в The Wall Street Journal американский журналист Дэвид Сэттер. "Это создало условия для гражданской войны, которая продлилась два дня в октябре и стоила жизни как минимум 123 человек, а также повлекла за собой возникновение диктатуры. К декабрю вступила в силу новая конституция, создавшая сверхмощную президентскую власть и "карманный" парламент - Госдуму, который не в состоянии оспаривать решения исполнительной власти", - говорится в статье. "Ельцин при поддержке США оправдывал свои действия, обвиняя Верховный Совет в саботаже экономической реформы. Но многие россияне восприняли это как незаконный захват власти, организованный, чтобы восстановить в России единоличное правление", - пишет автор. Автор напоминает хронику событий: 21 сентября Ельцин объявил, что прерывает осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функций Съездом народных депутатов РФ и Верховным Советом РФ. Депутаты проголосовали за его импичмент и отказались покидать здание Верховного Совета, прозванное "Белым домом". Ельцин приказал окружить здание. "3 октября члены фашистского вооруженного формирования попытались силой войти в телебашню в Останкино. Затем тяжеловооруженные солдаты внутренних войск открыли огонь по тысячам пропарламентских демонстрантов на соседней площади, убив 46 человек и ранив 124. Затем, 4 октября, Ельцин приказал обстрелять парламент из танков. Взрывные волны от разрывов отрывали жертвам головы", - пишет автор, сообщая, что в итоге люди, находившиеся в Белом доме, сдались. "Ельцин сказал, что к обстрелу Белого дома его вынудила атака на "Останкино". Но вскоре появились свидетельства того, что Ельцин готовился применить насилие еще до издания указа от 21 сентября, а события в "Останкино" были заранее спланированной бойней с президентской стороны", - пишет автор. "Победу" Ельцина приветствовал с энтузиазмом госсекретарь США Уоррен Кристофер, пишет автор. Сэттер полагает: "Незаконная ликвидация Верховного Совета и последующее создание сверхсильной президентской власти начисто уничтожили шансы на подлинное разделение властей". "В октябре 1993 года судьба России решилась. Как только Ельцин решил применить силу против депутатов, избранных на свои места, а США поддержали его, появление новой российской диктатуры, посвятившей себя агрессии и террору, было только вопросом времени", - заключает автор. Источник: The Wall Street Journal