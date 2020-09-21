Битва за Верховный суд - главный вопрос в гонке за Белый дом

"(...) Октябрьский сюрприз произошел в сентябре. Американское выражение о неожиданном сюжетном повороте в преддверии президентских выборов прекрасно описывает эффект, произведенный смертью Рут Бейдер Гинзбург. Этот драматический эпизод еще больше усилил накал разногласий в и без того ожесточенно оспариваемой кампании, проходящей в разгар пандемии и на фоне крупного экономического кризиса", - пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Адриан Жольмес.

"Зная, что она больна раком и обречена, член Верховного суда лучше, чем кто-либо, осознавала, сколь основополагающей была ставка в борьбе за ее преемственность, - говорится в статье. "Мое самое горячее желание - чтобы меня не заменяли до тех пор, пока не вступит в должность новый президент", - говорила Гинзбург своей внучке за несколько дней до своей смерти".

"Уже на следующий день действующий президент сказал нечто прямо противоположное: "Я предложу кандидата на следующей неделе. Это будет женщина! "- объявил Дональд Трамп в субботу вечером на митинге в Фейетвилле, в штате Северная Каролина. Президент высоко оценил вклад Гинзбург, "ее исторические решения", "ее ярую преданность правосудию и ее мужественную борьбу с раком", которые "вдохновляют всех американцев". Он также упомянул о дружбе между покойной и консервативным судьей Антонином Скалиа, "важное напоминание о том, что мы можем не соглашаться по фундаментальным вопросам, при этом относясь друг к другу с порядочностью, достоинством и уважением". Однако политика быстро взяла верх над соболезнованиями. Так, Трамп заверил своих сторонников, что не собирается упускать возможность назначить судью высшей судебной инстанции Америки. "Статья 2 Конституции гласит, что судей Верховного суда назначает президент. Я думаю, что тут все более, чем ясно, не так ли?"- сказал Трамп сказал своим сторонникам, которые выкрикивали новый лозунг кампании: "Давайте займем это место!"

"(...) Две партии сейчас находятся на противоположных фронтах: демократы теперь хотят дождаться выборов. Республиканцы внезапно пришли к выводу, что следует все ускорить", - отмечает журналист.

"Избиратели должны выбрать президента, а президент должен выбрать кандидата в Верховный суд, а затем представлять его Сенату", - сказал кандидат от демократов Джо Байден со ссылкой на республиканскую юриспруденцию: "Это позиция, которую принял республиканский Сенат в 2016 году, когда до выборов оставалось почти десять месяцев. Такую позицию должен занять Сенат сегодня, когда осталось всего сорок шесть дней".

"Американцы вновь переизбрали нас, обеспечив наше большинство в 2016 и 2018 годах, потому что мы стремимся поддержать президента Трампа и его программу, в частности, в отношении его решений о внеочередных назначениях в федеральные суды. И мы в очередной раз сдержим свое обещание", - сказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл.

"(...) Верховный суд долгое время оставался относительно аполитичным институтом, однако в последние десятилетия он превратился в серьезную политическую силу. Назначаемые пожизненно девять судей представляют собой высший суд Америки и оказывают значительное влияние на многие основополагающие вопросы. И если Трампу удастся добиться назначения преемника Гинзбург, то при разделении между пятью консервативными судьями и еще четырьмя либеральными судьями баланс может существенно склониться в пользу первых", - комментирует автор статьи.

"(...) Остается открытым вопрос, попытаются ли МакКоннелл и Трамп добиться выдвижения кандидатуры до выборов 3 ноября или в переходный период, до 20 января 2021 года, когда будет приведен к присяге следующий президент", - пишет Le Figaro.

"Республиканцы обладают большинством в 53 места в Сенате, и для утверждения судьи после его официального назначения требуется всего 51 голос", - указывает Жольмес.

"(...) Такая ставка в игре способна сделать президентскую кампанию еще более ожесточенной. Среди кандидатов фаворитом является судья апелляционного суда Эми Кони Барретт, бывшая протеже Скалии. В частности, довольно молодому кандидату 48 лет, она набожная католичка, мать семерых детей, двое из которых усыновленные, а также сторонница буквального прочтения Конституции. Она выступает против абортов, и либералы осуждают ее как угрозу против решения по делу Роу против Уэйда, которое признало законность абортов в Соединенных Штатах в 1973 году", - отмечает журналист.

"Другим кандидатом может стать 53-летняя Барбара Лагоа, родившаяся в Майами в семье кубинцев, бежавших от коммунистического режима Фиделя Кастро, и которая была одним из защитников семьи Элиана Гонсалеса, юного кубинца, который в 2000 году стал объектом международного судебного разбирательства. В эти выходные в знак траура на общественных зданиях были приспущены флаги. Похороны Гинзбург пройдут на этой неделе на Арлингтонском национальном кладбище", - резюмирует Адриан Жольмес.