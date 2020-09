21 сентября 2020 г. Иван Нечепуренко | The New York Times В Белоруссии российские наемники из диверсантов превратились в друзей "Члены группы Вагнера, теневого российского наемнического контингента, связанного с соратником президента Владимира Путина, оставили свои следы по всему миру. Они сражались, поддерживая пророссийских сепаратистов на востоке Украины; они помогли переменить ход гражданской войны в Сирии в пользу президента Башара Асада и сражались на стороне поддерживаемого Кремлем военачальника в Ливии. В конце июля они появились в самом неожиданном месте - в аскетичном санатории советских времен на озере недалеко от сонной столицы Белоруссии, союзницы России, и в этом санатории не было ни враждующих ополченцев, ни вооруженных блокпостов, ни каких-либо других признаков гражданской войны, обычно привлекающих российских наемников", - пишет The New York Times. "Мускулистых россиян, которых было 32 человека, заметили почти сразу после заселения, они сняли номера на втором этаже бетонного дома в дальнем углу санатория. В отличие от других российских клиентов, они держались особняком, не проявив особого интереса к вечерней дискотеке, что сразу показалось странным диджею Веронике Степ. Двое из них заглянули на дискотеку, но быстро ушли, сообщила она, - говорится в статье. - Мужчины, вспоминает Степ, были настолько малообщительны, что они с коллегами-сотрудницами начали шутить, что, возможно, им следует позвонить в полицию, "и выяснить, что с ними не так". "Однако то, что произошло дальше, оказалось еще более странным: хорошо вооруженное спецподразделение главного силового ведомства Белоруссии, которое все еще называется КГБ, штурмовало санаторий поздно ночью, утащив россиян в наручниках. Вскоре после этого белорусское государственное телевидение обнародовало видеозапись рейда, на которой видно, как несколько татуированных, массивных россиян лежат в трусах лицом вниз на кроватях и на полу в санатории. Их увезли в фургонах без опознавательных знаков в полицейский участок, где они были вынуждены простоять на коленях лицом к стене в течение 22 часов, согласно их интервью российским государственным СМИ". (...) Издание напоминает, что белорусские власти обвинили россиян в заговоре с целью срыва выборов. (...) "(...) У сотрудников санатория новость о том, что их гости были частью секретной российской военной операции, нацеленной на то, чтобы посеять хаос, только усугубила их собственное замешательство. Елена, горничная в здании, где останавливались мужчины, заметила, что была удивлена, узнав, что россияне имеют какое-то отношение к военным. "Они не были похожи на бойцов, лишь некоторые из них выглядели крепко сложенными, - сказала Елена, которая отказалась назвать свою фамилию из-за страха перед ответными действиями со стороны руководства. - Они вели себя хорошо, очень культурно, ходили в спортзал на открытом воздухе. Возможно, они проходили какое-то медицинское лечение, принимали ванны". "Санаторий под названием "Белорусочка" - "белорусская женщина" - казался странным выбором - он выглядел скорее как машина времени для людей, ностальгирующих по Советскому Союзу, чем как место, где когда-либо остановился бы кто-то, кто заинтересован в организации государственного переворота. Расположенный на берегу живописного водоема, санаторий окружен забором и больше напоминает исправительно-трудовой лагерь, чем спа (...)". "Я не была в таком санатории с 12 лет, - говорит Ольга Матузо, 42-летняя россиянка, которая проехала 1500 миль из российского города Челябинск со своей больной матерью. - Как только попадаешь на рецепцию, чувствуешь себя как в Советском Союзе". Она сказала, что определенно больше не приедет сюда, пожаловавшись, что персонал был сварливым, и что кровать в ее комнате рухнула, когда она села на нее. По ее словам, даже ее мать, знакомая с советскими стандартами гостеприимства, была возмущена этими условиями". "Также вряд ли сюда вернутся арестованные россияне, которые, как теперь настаивают белоруссукие власти, не замышляли никаких бед в Белоруссии, а стали жертвами тщательно продуманного заговора, спланированного секретной службой Украины в сговоре с США (...), - пишет The New York Times. - То, что Белоруссия так кардинально изменила свою историю, свидетельствует о том, насколько быстро сильный лидер страны Лукашенко произвел переоценку своих политических интересов. Атакуемый уличными протестами после того, как 9 августа он одержал сокрушительную победу, Лукашенко резко отказался от обвинений в адрес России и начал умолять Москву о помощи. Он четыре раза звонил Путину по телефону и отправлял своего старшего сына Виктора в тюрьму, где содержались россияне, чтобы убедиться, что их хорошо кормят". "14 августа, не сумев обуздать первоначальный раунд уличных протестов с помощью волны полицейского насилия, он приказал освободить наемников Вагнера и разрешил им вернуться в Россию. Все обвинения с них были сняты. Протесты продолжили распространяться по стране: в Минске собрались десятки тысяч человек, и десятки людей были задержаны службами безопасности в воскресенье". "По возвращении наемников в Россию некоторые из них появились на российском телевидении, заявив, что они не имеют отношения к группе Вагнера и просто остановились в Белоруссии по пути в Венесуэлу, где их ждала работа по охране неназываемого российского объекта", - пишет газета, напоминая, что вскоре после этого был отправлен в отставку глава КГБ и заменен новым начальником службы безопасности, считающимся более дружелюбным по отношению к Москве. "Санаторий хотел бы забыть обо всей этой истории. Анастасия Бычко, руководитель отдела маркетинга, отказалась обсуждать наемников, но с энтузиазмом рассказала обо всех услугах, что может предложить ее санаторий. (...) Степ, диджей ночного клуба в санатории, надеется, что опыт российских мужчин не остановит других от посещения. По ее словам, большинство гостей - женщины, так что санаторию не помешало бы, если бы здесь было побольше посетителей-мужчин. Чтобы попытаться исправить гендерный дисбаланс, она сказала охранникам на контрольно-пропускном пункте, что каждого гостя мужского пола, входящего в санаторий, "должны награждать бутылкой водки". Источник: The New York Times