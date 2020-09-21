Есть люди, довольные, что у них Covid-19

"Внимание со стороны своего окружения, сверхмедийность, выдвижение на первый план в социальных сетях: в глазах некоторых пациентов это заболевание связано не только с неприятностями", - пишет журналистка Одри Рено на страницах Slate.fr.

"Марку 29 лет, и в апреле он заразился Covid-19. В то время как его окружение беспокоилось и забрасывало его посланиями о поддержке, молодой человек реагировал более неожиданным образом: "Когда врач сказал мне, что я подцепил вирус, я был очень удивлен... в хорошем смысле слова, - признается он. - Я не испугался и не растерялся, меня просто поразило, что это навалилось на меня. Я подхватил тот знаменитый вирус, о котором говорил весь мир, именно я! Как будто мне сказали, что я выиграл в лотерею, что среди миллионов других людей удача выбрала меня".

"(...) Марк осознает, что он легко отделался. Он понимает, что вирус может быть очень жестоким даже для молодых и здоровых людей. "Мне повезло, что я не слишком ослабел. Я мог встать, почитать, у меня не пропал аппетит. Я чувствовал себя хорошо, но мне нужно было сидеть дома и отдыхать. У меня был ряд преимуществ при отсутствии каких-либо неприятностей, - рассказывает он. - Я был центром заботы для моей семьи, моих друзей, коллег, обладал настоящей притягательной силой. Мне все звонили или писали, словно я был на грани смерти, тогда как я был в отличной форме. Рискуя кого-то шокировать, скажу, что это было довольно круто, я был звездой момента". Подобно ему, несколько заболевших признаются, что испытали чувство повышения собственной ценности во время выздоровления, так, например, 37-летняя Валери чувствовала себя "избалованной и защищенной, как когда я была маленькой. Обычно это я забочусь о детях и о повседневной жизни, но тогда я оказалась в роли той, кого холили и лелеяли".

"Софи Арборио, доцент и доктор наук по антропологии здоровья и болезней в Научном центре Университета Лотарингии, не удивлена такими свидетельствами: "Мы живем в культуре иудео-христианского наследия. И в этой культуре больной принадлежит к тем, кого называют "нищие Христовы". По отношению к ослабленному человеку мы должны проявлять милосердие. Когда наше общество стало светским, подобное милосердие превратилось в сочувствие".

"(...) Статус больного связан с его обязанностями: заботиться о себе, слушать врачей, следовать курсу лечения, пытаться поправиться, но он также дает права: иметь право на то, чтобы не ходить на работу или в школу, чтобы за ним ухаживали, чтобы с ним считались, и чтобы он какое-то время отличался от других", - поясняет Софи Арборио.

"Больного принято баловать и опекать - родители покупают игрушку для своих детей, чтобы они снова улыбались во время тяжелого гриппа, мы отправляем открытки и пожеланием выздоровления коллеге, находящемуся в отпуске по болезни, товарищ или подруга с любовью и заботой варят бульон. Тем более, что данное заболевание появляется в газетных заголовках во всем мире и одну за другой останавливает целые страны", - рассуждает автор публикации.

"Наше общество зависит от освещения в СМИ, которое стало образцом для знания, разоблачения, самоутверждения. Уже полгода как Ковидом болеют звезды, - отмечает Софи Арборио. - С точки зрения идентичности, для людей, затронутых болезнью, подобное освещение в СМИ неизбежно приносит некое чувство повышения престижности и исключительности".

"Это подтверждает 26-летняя Лаура. Она слышала о "своей" болезни по всем радиоволнам, чувствовала панику, постепенно охватывавшую ее окружение, жила в беспрецедентных условиях карантина и следила за распространением вируса каждый день по телевидению или в интернете: "У меня было впечатление, что я являюсь неотъемлемой частью небывалого исторического события, словно меня отправили на фронт во время войны".

"(...) Софи Арборио считает, что подобное чувство повышения ценности можно отчасти объяснить новизной и сложностью вируса, который еще не получается взять под контроль: "Болезнь возникла недавно, и, поскольку во всех обществах не удалось классифицировать, определить и объяснить такое явление, ему приписывается исключительный статус. Тем более что Covid - болезнь неоднозначная и непредсказуемая. Если вы больны, то вы потенциально опасны для общества и для себя, однако вы также потенциально являетесь носителем иммунитета", - объясняет антрополог, которая, сама заразилась этой болезнью и вспоминает о противоречивом отношении окружающих: "Когда мои родственники подходили к моему порогу, чтобы положить продукты, они держались на расстоянии, потому что в их глазах я представляла опасность; при этом они говорили мне, что мое заражение в каком-то смысле хорошая новость, потому что это означает, что впоследствии я не смогу никого заразить и что у меня будет иммунитет".

"Но хотя ставка на коллективный иммунитет может оказаться весьма рискованной, и ученые до сих пор не могут понять, способен ли Covid воздействовать на одного и того же человека несколько раз, некоторые пациенты, которые вылечились или мало пострадали от вируса, без всякого стеснения с гордостью демонстрируют свое заражение в социальных сетях, - пишет Slate.fr. - В частности, это касается 30-летнего Лукаса, который недавно разместил в Instagram шутливое видео, в котором он объявил, что является членом очень закрытого клуба "спасшихся от коронавируса" и что он "безмерно доволен, что наконец его подхватил".

"(...) Использование социальных сетей для многих молодых людей носит двойственный характер, потому что оно способствует возникновению нарциссической потребности показаться себя, но также создает отношения с другими посредством коллективного распределения, - поясняет Софи Арборио. - Выкладывая посты и, следовательно, делая их общедоступными, они затем осознают, особенно в этот тревожный период, что могут играть со своим имиджем, но не с жизнью, потому что их "аудитория" может состоять из людей, которые сами заболели или потеряли близкого человека во время пандемии".