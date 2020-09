Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 21 сентября 2020 г. 21 сентября 2020 г. М.Муч, Х.Мунцингер, Ф.Обермайер, М.Шрайбер и Р.Виганд | Süddeutsche Zeitung Deutsche Bank, российские миллиарды - и роль главы банка "Deutsche Bank богат скандалами. Но один из них затмевает все остальные - и требует объяснений от главы концерна Кристиана Зевинга", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. "Когда все было позади, они это хорошенько отпраздновали, - повествуют авторы статьи. - Только что был закрыт их "волшебный" филиал, место, где они чудесным образом зарабатывали деньги на том, что не только управляли денежными средствами в интересах других, но и делали так, что они исчезали в одном месте, а затем в измененном виде появлялись в другом. Такое возможно, если ты банкир. В московском филиале Deutsche Bank действительно работал тот, кого они называли Wiz, волшебником". "Тот, кто пользовался услугами этого филиала, мог, судя по всему, превратить деньги из темных источников в чистое имущество. Грязные рубли в твердые доллары. Так присвоенные государственные деньги затем можно было теоретически превратить в роскошные особняки. Неоплаченные налоги - в прибыльные акции. Нелегальные доходы - в якобы честно заработанную прибыль. На этом, очевидно, годами специализировался московский филиал Deutsche Bank, и тот, кто знал об этом, при подходящей возможности заносил туда деньги". "Но теперь, в марте 2016 года, об этом трюке уже давно стало известно - Deutsche Bank подозревался в отмывании денег, ведомства США уже вели расследование. (...) "К концу вечера они танцевали на барной стойке", - писал в августе 2016 года журнал New Yorker в большой разоблачительной истории о, пожалуй, самых нечистых сделках, в которых когда-либо был замешан знающий толк в нечистых делах Deutsche Bank: о так называемых зеркальных сделках", - пишет издание. "Как минимум 10 млрд долларов - так предполагалось ранее - были выведены с помощью них из России через Deutsche Bank. Как показывает расследование, проведенное Süddeutsche Zeitung, изданиями NDR и WDR, в одном из отчетов банка от 2015 года речь и вовсе идет о 16 млрд. В ответ на запрос банк не прокомментировал эту сумму и сделал общее заявление: "Это были преступные действия отдельных лиц, использовавших определенную модель для обеспечения утечки капитала из России". Зеркальные сделки, отмечает издание, довольно простое явление. "Все происходит так: в одном месте, например, в Москве, инвестор поручает своему банку купить акции. Он платит рублями. Одновременно банк должен продать такое же количество акций на другой площадке, например, в Лондоне - и, например, в долларах. Так деньги не только выводятся из России, но и в чистом виде поступают в мировой финансовый оборот", - поясняют авторы статьи. "Секретные до сегодняшнего дня документы из досье FinCEN, подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США, впервые показывают этот скандал в полном масштабе - и раскрывает имена тех, кто извлекал выгоду из зеркальных сделок. (...) Документы американского министерства финансов оказались в распоряжении онлайн-издания Buzzfeed News, которое проанализировало их совместно с Международным консорциумом журналистских расследований ICIJ, Süddeutsche Zeitung и около 100 партнерскими изданиями по всему миру". "Из документов следует, что деньги из зеркальных сделок поступали как минимум одной фирме, которую приписывают Игорю Путину - двоюродному брату российского президента Владимира Путина. Их отцы были родными братьями. 67-летний Игорь Путин был членом совета директоров нескольких российских банков, в том числе "Русского земельного банка" и "Промсбербанка", которые прославились мошенничеством и отмыванием денег. "Промсбербанк" распался в 2016 году в связи с исчезновением почти 48 млн долларов. Теперь досье FinCEN показывает, что часть этих денег отошла компании, которая приписывается Игорю Путину. Запрос Süddeutsche Zeitung он не пожелал комментировать", - говорится в статье. "По сведениям американских следователей, выгоду из зеркальных сделок, которые осуществлялись также и через Deutsche Bank, извлекала и российская мафиозная организация, известная западным ведомствам под именем Brother's Circle. В 2011 году правительство США причислило группировку к четырем наиболее опасным для национальной безопасности США международным преступным синдикатам. В ответ на запрос член группы опроверг какое-либо участие в зеркальных сделках и другую преступную деятельность". "Согласно документам FinCEN, "отмыватели" денег не только использовали глобальную инфраструктуру действующего по всему миру Deutsche Bank дольше и в большем объеме, чем предполагалось ранее, - в банке также оказались несостоятельными многие системы безопасности. Согласно внутренним документам, сотрудники банка не перенаправляли важную информацию контролирующим органам или делали это слишком поздно. Как минимум один из них, вероятно, даже брал взятки. (...) Ответственность за это лежит и на тогдашнем руководителе ревизионного подразделения. Его имя: Кристиан Зевинг. Сегодняшний председатель правления Deutsche Bank". "Долгое время в служебных документах, очевидно, не появлялось и имя скончавшегося российского миллионера, - продолжает издание. - Александр Перепеличный потерял сознание во время пробежки, холодным ноябрьским днем 2012 года. (...) По сей день не выяснено, умер ли он естественной смертью или был убит - при вскрытии судмедэксперты обнаружили в его желудке растительный яд. Причин, говорящих в пользу насильственной смерти, было бы достаточно". "Ведь в своей второй жизни, которая оборвалась в этот день, когда Перепеличному было 44 года, он был информатором, - указывает Süddeutsche Zeitung. - В 2009 году он бежал из России в Лондон, с тех пор он помогал следователям и спецслужбам со всего мира преследовать грязные деньги. Он хорошо разбирался в этом, ведь в своей первой жизни он сам был успешным "отмывателем". Он был одним из тех, кто стоял за Financial Bridge Investment Company, компанией, являвшейся одним из инструментов тех, кто скрывал свои деньги. (...) Фирма Перепеличного была своего рода химчисткой для грязных денег". "Спустя несколько недель после внезапной смерти россиянина в пригороде Лондона одна из компьютерных программ в Deutsche Bank, которая должна выслеживать подозрительные денежные потоки, дала сигнал тревоги. "Высокий риск", - сообщила программа. Один из аналитиков занялся соответствующим клиентом - компанией Financial Bridge Investment Company. Аналитик не обнаружил ровным счетом ничего. По крайней мере ничего из того, что он хотел упомянуть в своем внутрибанковском отчете. Об этом свидетельствуют документы Deutsche Bank, с которыми удалось ознакомиться Süddeutsche Zeitung". "Информация о том, что Тим Уисвелл, человек, которого называли "волшебником" и который возглавлял трейдинг в московском филиале Deutsche Bank, уже предлагал временно закрыть счет этой фирмы, аналитику, видимо, не поступила. В отчете, очевидно, не было отражено и то, что незадолго до этого российская надзорная служба временно лишила Financial Bridge лицензии. О том, что британская газета Independent писала, что имя Перепеличного было в смертельном списке одной московской группировки, в отчете также не говорится". "Financial Bridge являлась давним клиентом российского филиала Deutsche Bank и не была "чистым листом", - отмечает издание. - Еще в ноябре 2011 года российская деловая газета "Ведомости" писала о подозрении в отмывании денег, связанном с основанной в 1999 году компанией. (...) Уисвелл переслал тревожную статью из московского подразделения во Франкфурт. Хотя он и советовал прекратить деловые отношения с Financial Bridge, он, очевидно, забыл - намеренно или нет, - что транзакции, которыми интересовались российские ведомства в отношении Financial Bridge, были осуществлены самим Deutsche Bank. Согласно внутреннему отчету о расследовании, аналитик этого также не учел. Сотрудничество с подозрительной компанией просто продолжалось". "Лишь годы спустя, в 2014 и 2015 годах, Deutsche Bank сообщил контролирующим органам Великобритании и США, что компания Financial Bridge замешана в "незаконной финансовой деятельности". За четыре года она провела по счетам Deutsche Bank более 126 млн долларов. Она принадлежит двум россиянам, одного из которых зовут Александр Перепиличный. При этом то, что человек, которого в СМИ называли "отмывателем денег" на момент этого сообщения был мертв уже более двух лет, не упоминается, по крайней мере в сообщении Deutsche Bank, направленном в адрес FinCEN и имеющемся в распоряжении Süddeutsche Zeitung". "(...) 108 раз в период с 2011 по 2015 год компьютеры давали сигнал тревоги в отношении сделок Financial Bridge и других компаний, которые позже привлекут к себе внимание в связи с зеркальными сделками; однако сотрудничество с компанией не прекращалось. Об этом свидетельствуют внутренние банковские документы. Сегодня известна как минимум одна из возможных причин: согласно сообщениям СМИ, по крайней мере один из сотрудников отдела трейдинга в московском филиале банка, вероятно, получал взятки за утверждение сделок", - говорится в статье. "Человеком, которого этот вопрос, вероятно, лишил покоя в последние годы, является Кристиан Зевинг. (...) В период с лета 2013 года по начало 2015 года Зевинг руководил ревизионным подразделением концерна, которое должно выявлять и пресекать халатность в рабочих процессах. (...) Когда летом 2014 года подразделение Зевинга, в котором на тот момент по всему миру работало почти 600 сотрудников, начало проверку, в Deutsche Bank уже начались проблемы. В апреле 2014 года в московский филиал обратился российский Центробанк. Он попросил изучить транзакции определенных компаний, так как в России они были замечены в связи с отмыванием денег. За несколько недель до этого на подозрительные сделки с акциями одной из фиктивных фирм, которая также являлась клиентом Deutsche Bank, банку указал и кипрский Hellenic Bank". "(...) На протяжении трех месяцев ревизоры концерна изучали сделки с акциями в России. Они направили в Москву двух экспертов по акциям, но не специалистов по вопросам отмывания денег - при этом Россия уже несколько лет считалась горячей точкой в этой дисциплине. В итоге ревизионное подразделение, которым руководил Зевинг, пришло к выводу, что работа московского филиала "удовлетворительна", то есть все в порядке. (...) Это следует из внутренних документов, оказавшихся в распоряжении Süddeutsche Zeitung". "Deutsche Bank оспаривает прямое или косвенное участие сегодняшнего председателя правления в проверке российского филиала летом 2014 года. (...) Удивительно: по информации SZ, в 2014 году Россия внутри банковской отрасли уже давно считалась проблемной. Кроме того, конкретные предостережения поступали от российского Центробанка и кипрского Hellenic Bank, насчитывалось около сотни тревожных уведомлений о подозрительных фирмах. А Deutsche Bank уже тогда находился под наблюдением из-за различных скандалов. То есть в такой ситуации Deutsche Bank проверял свою инвестиционно-банковскую деятельность в Москве - и руководитель ревизионного подразделения не читал отчеты?", - задается вопросом издание. (...) "Лишь в феврале 2015 года, когда российские следователи допрашивали сотрудников московского Deutsche Bank в связи с зеркальными сделками и возможным отмыванием денег, сработала магия отрезвления. Правление банка распорядилось о проведении особого расследования. Расследование было организовано Кристианом Зевингом, который с начала года возглавлял юридическое подразделение. Эксперты Deutsche Bank проанализировали российское дело, позднее они также воспользовались помощью следователей из консалтинговой компании Deloitte. В имеющемся в эксклюзивном распоряжении SZ отчете на нескольких сотнях страниц описывается несостоятельность банка. (...) В целом речь идет о "серьезных недостатках" в работе ревизионного подразделения в России - что несколько неловко для Кристиана Зевинга, руководителя подразделения, которое не обнаружило ничего подозрительного". "В московского офисе были уволены три сотрудника. Но Кристиан Зевинг, человек, подразделение которого не увидело признаков опасных зеркальных сделок, получил 21 мая 2015 года на общем собрании акционеров новые задачи в качестве главы подразделения по работе с физическими лицами". "Зеркальные сделки занимали концерн с пострадавшей репутацией и в последующие годы. Как следует из досье FinCEN, банк-конкурент Bank of America десятки раз сообщал американскому министерству финансов о подозрительных денежных потоках в связи с Deutsche Bank". "Зеркальные сделки - дорогая глава в российских приключениях Deutsche Bank, на сегодняшний день они стоили ему около 600 млн евро штрафа. Якобы из-за них осенью 2015 года пришлось уйти и ответственному за российское направление члену правления. Впрочем, насколько известно, ведомствам по сей день не удалось точно доказать факт отмывания денег и нарушения санкций банком. В марте 2016 года концерн закрыл подразделение инвестиционно-банковских услуг в Москве. Это была вечеринка, на которой танцевали на барной стойке", - пишет Süddeutsche Zeitung. Источник: Süddeutsche Zeitung



