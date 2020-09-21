Путинские братья

"Олигархи Аркадий и Борис Ротенберги входят в ближайшее окружение российского президента. Несмотря на санкции, они находят возможности для заключения международных сделок, очевидно, и с помощью Deutsche Bank", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Когда в 2014 году после аннексии Россией Крыма Запад захотел наказать ближайшее окружение президента Владимира Путина, санкции в первую очередь коснулись Аркадия и Бориса Ротенбергов, - напоминает автор статьи Мауритиус Муч. - (...) Оба олигарха больше не могут въезжать в США, а американским компаниям запрещено заключать с ними сделки. Аркадий Ротенберг также более не может посещать ЕС. Кроме того, ЕС наложил арест на роскошный отель и особняки олигарха в Италии. Брату Борису удалось этого избежать - по данным Forbes, кроме российского он также обладает финским паспортом".

"(...)Впрочем, Путин не пошел на уступки по вопросам Крыма. Кажется, свобода передвижения и богатства его друзей играют для него не центральную роль. К тому же, как показали уже "Панамский архив" и "Райское досье", Ротенберги, по-видимому, почти всегда находят пути обхода таких санкций: братья просто прятали свои личности за фиктивными компаниями и, предположительно, таким образом перемещали в налоговые оазисы миллионы. Новые документы, оказавшиеся в распоряжении Süddeutsche Zeitung и американского онлайн-издания Buzzfeed News, свидетельствуют о том, что международные банки - в том числе и Deutsche Bank - помогали братьям в их игре в кошки-мышки с властями ЕС и США. Вопреки санкциям", - говорится в статье.

"Еще в октябре 2015 года новостное агентство Bloomberg связало двух друзей Путина с системой, в которой отмывались миллиарды. (...) По данным Bloomberg, только в период с 2011 по 2015 год с помощью так называемых зеркальных сделок, осуществленных через Deutsche Bank, из России на Запад было выведено 10 млрд евро. Deutsche Bank организовал внутреннее расследование. (...) Во внутреннем отчете Deutsche Bank, оказавшемся в распоряжении SZ, специалисты, проводившие внутреннее расследование, написали на 5 страницах в ноябре 2015 года предварительный вывод: по их словам, предварительное расследование не выявило связи между Ротенбергами и участвовавшими в зеркальных сделках фирмами или их дочерними компаниями".

"(...) Однако досье FinCEN показывает, что между Ротенбергами и зеркальными сделками была, очевидно, по крайней мере косвенная связь: через американскую фирму под названием Paritet Limited. Она, согласно документам, наполовину принадлежала Аркадию Ротенбергу и в 2010-2011 годах перевела через Deutsche Bank 450 тыс. долларов некой Protel International - фирме, которая, согласно подозрениям, регулярно используется для отмывания миллионов. В ответ на запрос SZ Аркадий Ротенберг опроверг информацию о том, что он когда-либо являлся владельцем фирм Paritet или Protel. Также, по его словам, ни он, ни его брат Борис никогда не выводили деньги из России", - передает издание.

"В своем отчете банк также был вынужден признать, что после того, как в марте 2014 года США ввели санкции против Бориса Ротенберга, банк осуществил в его интересах еще 25 транзакций. (...) Но так как деньги не проводились через США, а транзакции осуществлялись не в долларах, по крайней мере по мнению Deutsche Bank они были легальными", - говорится в публикации.

(...)

"Аркадием, его сыном Игорем и Борисом Ротенбергами занялся даже американский Сенат: в 150-страничном докладе критикуется, что эффект введенных из-за аннексии Крыма санкций не соответствует ожиданиям, и описывается, как Ротенберги обходят американские санкции и покупают предметы искусства стоимостью несколько миллионов долларов. Если сопоставить этот доклад с досье FinCEN и "Панамским архивом", картина станет еще более ясной: после введения американских санкций семья использовала анонимную фиктивную фирму из "Панамского архива", компанию Highland Ventures Group, чтобы продолжить покупать дорогие предметы искусства на мировом рынке - например, картину La Poitrine Рене Магритта, которая тогда стоила 7,5 млн долларов".

"Доклад Сената также показывает, как быстро могут реагировать олигархи, когда ситуация становится серьезной: 16 марта 2014 года тогдашний президент США Барак Обама объявил о санкциях против влиятельных россиян, и лишь четыре дня спустя в силу вступили санкции против Аркадия и Бориса Ротенбергов. Однако за эти четыре дня Ротенберги уже вернули в Россию без малого 122 млн долларов, также через две фирмы из "Панамского архива". Несмотря на действующие санкции, затем им, очевидно, удалось переместить еще 31,4 млн долларов. В ответ на запрос SZ Ротенберги заявили, что обвинения, высказываемые в докладе Сената, "ошибочны, вводят в заблуждение и являются клеветой".

"Впрочем, в какой-то момент владение фиктивными фирмами стало щекотливым даже для братьев Ротенбергов, хотя они обладают многолетним опытом в этом вопросе. После марта 2014 года, то есть после введения санкций, несколько офшорных компаний стали принадлежать сыну Аркадия Игорю. Согласно документам, проанализированным итальянской газетой L'Espresso, в прошедшие годы Игорь Ротенберг приобрел среди прочего два роскошных имения в Тоскане - в одном из них имеется даже своя вертолетная площадка. Счета за дома оплачивались фирмой Highland Ventures", - указывает издание.

"Эта модель известна: тот, кто хочет обойти санкции, переписывает свои фирмы на родственников. Поэтому США отреагировали последующими санкциями, на этот раз против Игоря и даже его двоюродного брата Романа Ротенберга, сына Бориса Ротенберга. Однако, кажется, этот ход не застал клан Ротенбергов врасплох: по крайней мере Игорь вовремя передал долю в компании другому человеку. Своей сестре, Лилии Ротенберг", - пишет Süddeutsche Zeitung.