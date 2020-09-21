Леонид Волков: "Это не вписывается в систему Путина"

"Леонид Волков - правая рука критика Кремля Алексея Навального. Будучи в Берлине, он управляет работой оппозиции и встречается с союзниками", - пишет немецкое издание Die Welt. В беседе с журналистом издания Марком Пфитценмайером Волков рассказал о стратегии Путина и о том, какую роль теперь следует взять на себя Европе.

"Выздоровление Навального до его выхода из комы Волков описывает как "долгий и мучительный процесс". Когда он снова захочет и сможет вернуться в Россию, пока неясно. Но то, что Кремль попытается воспрепятствовать Навальному в этом, Волков считает возможным", - передает издание.

"В настоящий момент для него и Навального приоритетным является вопрос о том, как именно произошло отравление. "Мы проигрываем различные сценарии с учетом информации, которая пока не обнародована", - сказал Волков".

"Крымский кризис, лечение в клинике Charité отравленного участника Pussy Riot Петра Верзилова два года назад, а также отсутствие кооперации со стороны России в расследовании убийства в Тиргартене уже нанесли сильный ущерб германо-российским отношениям. Но теперь пути стран расходятся, считает Волков. "Россия всегда была партнером, который многим доставлял проблемы, такое случается в отношениях. Но сейчас правительство пытается убить самого известного оппозиционера страны, лжет, отрицает результаты исследования и использует запрещенное химическое боевое отравляющее вещество, - говорит Волков. - Как Россия теперь может быть партнером?".

"То, что в связи с делом Навального в прошлом, вероятно, останется роль Германии как посредника России на Западе, он не считает потерей. "Я никогда не верил в эту идею посредничества и наведения мостов между Путиным и Западом", - указал Волков. По его словам, любую поддержку Путин воспринимает как слабость. "Меркель, Курц и Макрон являются для него лицемерами, потому что они говорят о свободе и демократии и, несмотря на все дипломатические промахи России, постоянно ищут диалога с ним".

"Стратегия Путина, по словам Волкова, заключается теперь в том, чтобы все оспаривать и ждать, пока другой международный конфликт отвлечет внимание от Навального. (...) Волков надеется, что Запад осознает, что с Москвой никогда не будет переговоров на равных. "Я думаю, Европа всегда хотела лишь сделать так, как будет лучше для всех, но это не вписывается в систему Путина, в которой идет речь лишь о собственной выгоде", - передает его слова издание.

"Тем не менее общие санкции против России он считает ошибкой: Кремль, по мнению Волкова, лишь использует их для того, чтобы выставить себя жертвой Запада. То же самое касается и прекращения проекта "Северный поток-2", которое более не исключается правительством ФРГ. Волков выступает за персонифицированные санкции против олигархов из ближайшего окружения Путина", - говорится в статье.

"При этом менеджер избирательной кампании считает, что страх перед дальнейшими репрессиями после покушения не ослабит политическую работу. По его словам, в России всегда было опасно быть частью оппозиции. "У нас нет ни одного регионального координатора, которого еще не арестовывали", - сказал Волков".