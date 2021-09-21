Политически окрашенный конкурс "Мисс Беларусь"

(...) "На фото несколько молодых женщин позируют на красно-белом фоне. Ту, кто посередине, зовут Дарья Гончаревич, ей досталась корона на конкурсе "Мисс Беларусь-2021" в финале, который прошел в минском Дворце спорта в пятницу, 10 сентября. В последние дни в приложении для мгновенного обмена сообщениями Telegram циркулировала эта фотосессия, вызвавшая бурю негодования. Речь идет о красно-белых цветах одежды, символах оппозиции президенту Александру Лукашенко, чье фальсифицированное переизбрание в августе 2020 года вызвало беспрецедентное протестное движение", - пишет корреспондент Le Monde в Минске Тома д'Истрия.

"Столкнувшись с масштабной полемикой, 18-летней девушке ничего не оставалось, как еще раз выразить свою "благодарность президенту" в интервью информационному агентству "Минская правда". Модель говорит, что попала в оппозиционную фотосессию "совершенно случайно", когда ей было всего 17 лет. По ее словам, это не было проявлением ее гражданской позиции, а было "использованием меня в своих радикальных умыслах".

"Конкурс "Мисс Беларусь" проводится раз в два года, он является "гордостью и достоянием нашей страны", как указано на сайте агентства, и имеет политическую окраску. Конкурс организован государственным модельным агентством "Национальная школа красоты", созданным самим президентом в 1996 году. С момента первого конкурса, в 1998 году, Александр Лукашенко, считающий красоту "оружием", очень редко пропускал финал, который также служит ему площадкой для приема на работу в одну из его протокольных служб, состоящей из молодых женщин", - отмечает автор публикации.

"По данным расследования российского издания "Проект"*, многие кандидатки на участие в конкурсе были замечены под руку с президентом на балах или во время его международных поездок, а также на саммитах между участниками Организации Договора о коллективной безопасности, который связывает несколько экс-советских стран. Некоторые из этих молодых женщин также получают работу на телевидении или в государственных органах. Самый показательный случай - "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич. Через год после того, как ее видели с Александром Лукашенко на чемпионате мира по футболу в 2018 году в России, она в возрасте 22 лет стала самым молодым депутатом страны", - пишет Le Monde.

(...) "В этом году режим, который более года подвергался оспариванию, еще больше усилил патриотический аспект конкурса, введя новый критерий отбора: быть "настоящей белоруской". В июне Елена Лобач, ответственная за организацию конкурса, предупредила, что настоящие белоруски - это "не те, кто живет сиюминутными эмоциями и выстраивается в протестные ряды с исписанными пошлостями плакатами в руках", и что социальные сети будут подробно изучены".

(...) "После демонстраций и актов насилия, которые были особенно жестокими в отношении женщин, в этом году мы попросили белорусок не участвовать в конкурсе, - пояснила Юлия Мицкевич, соорганизатор фем-группы Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, стоящая у истоков инициативы крупной кампании бойкота. - Если девушки участвуют, значит, они поддерживают режим, следовательно, и насилие".

"На многих молодых девушек, вероятно, сильно повлияла история заключения бывшей "Мисс-2008" Ольги Хижинковой. Продолжительность содержания под стражей за участие в несанкционированных собраниях обычно составляет 15 суток, однако эта белоруска провела в изоляторе на Окрестина в Минске 42 дня. Бывшее лицо государственной компании по производству колготок Conte также лишилось работы. В государственных магазинах ее фотографии на упаковках колготок систематически заклеивалось стикером", - указывает Тома д'Истрия.

"По мнению Юлии Мицкевич, нет сомнений в том, что судебное ожесточение против бывшей модели связано с ее титулом "Мисс Беларусь". "Есть две области, в которых Лукашенко принимает личное участие: спорт и красота. Для него история Ольги является прежде всего предательством. То же самое касается Елены Левченко [баскетболистка, приговоренная к 15 суткам лишения свободы за активное участие в протестах]. Это его реванш против них".

* - организация признана Генпрокуратурой нежелательной в России