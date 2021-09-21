В Москве оппозиция победила на выборах в воскресенье... но была сметена в понедельник

(...) "После выборов в Госдуму России особое негодование оппозиции по поводу организации и подлинности голосования сосредоточилось в одном месте: в Москве. В воскресенье вечером 19 сентября ее представители лидировали в большинстве округов столицы; в понедельник же они везде проиграли. Разворот оказался настолько резким, что даже спокойная Коммунистическая партия в течение дня дала понять, что не "признает" результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Вопрос представляется деликатным по нескольким причинам: власти всегда демонстрировали большой страх перед идеей пробудить недовольство в столице; именно здесь эффект "умного голосования", продвигаемого лагерем Навального, наиболее заметен; разногласие касается процедуры электронного голосования, которая описывается как совершенно безопасная и предназначена для распространения на всю страну", - говорится в статье.

(...) "В воскресенье вечером президентская партия "Единая Россия" проигрывала в 9 из 15 округов столицы, иногда со значительным отставанием. (...) Теперь оставалось лишь объявить результаты электронного голосования, которое в этом году было предложено избирателям в Москве, а также в шести других регионах. (...) Аргументом электронного голосования было обещание немедленного получения результатов, как это произошло в других шести регионах", - указывает автор статьи.

"Однако таких результатов не последовало. Ни в полночь, ни в 8 утра понедельника. Сотрудники Центральной избирательной комиссии не сообщили о каких-либо технических проблемах, сославшись только на "пересчет голосов". Обещанные на 11:00, а затем на 14:00, результаты, наконец, были втихую опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, которая объявила, что официальное подтверждение придет не раньше пятницы", - пишет Le Monde.

"Данные результаты вызывают тревогу: повсюду удалось переломить тенденцию и избрать провластных кандидатов. Например, округ 197 на западе Москвы. В воскресенье вечером представитель "Единой России" Евгений Попов набрал 27 тыс. голосов по сравнению с 37 тыс. голосов, отданных за его соперника Михаила Лобанова", - говорится далее.

"Первый - звездный телеведущий, привыкший больше говорить о США или Украине, чем на московских тротуарах, однако он полон решимости заняться политикой. Второй - местный активист, профессор математики, без узкополитической приверженности, выдвигался на этих выборах от КПРФ", - отмечает журналист.

(...) "В понедельник днем результат был уже кардинально другой. С учетом электронного голосования Попов получил почти вдвое больше голосов, чем Лобанов: 46 589 против 26 676. В общей сложности 10 тыс. голосов, на которые Лобанов опережал телеведущего, превратились в отрыв в 20 тыс. голосов в пользу последнего. Даже согласившись с идеей о том, что сторонники власти массово отдали предпочтение электронному голосованию или что их заставили зарегистрироваться, такой разрыв представляется необъяснимым для наблюдателей, учитывая, что это социально однородные округа", - комментирует Виткин.

(...) "Сам Михаил Лобанов в Twitter написал, что такой разворот "просто невозможен" и призвал остальных проигравших кандидатов собраться в понедельник вечером на площади Москвы, чтобы обсудить дальнейшие действия. Собрание было немедленно запрещено по причине Covid-19", - передает автор статьи.

(...) "Старый коммунистический лидер Геннадий Зюганов призвал всех сторонников партии "защищать результаты выборов как подольские курсанты защищали Москву" во время Второй мировой войны, но не дал четких указаний".

"Вчерашнее электронное голосование, видимо, войдет в историю, - прокомментировала независимый кандидат Анастасия Брюханова. - Никогда еще результат выборов не переворачивался так технично и просто". Кандидат, опережавшая свою соперницу на 2 тыс. голосов накануне в воскресенье вечером, в понедельник уступила 13 тыс. голосов. По ее мнению, ядерный электорат из числа пожилых людей, которые доверяют системе и всегда голосуют за "Единую Россию", вряд ли вдруг решили голосовать электронно", - указывает издание.

"28-летняя Анастасия Брюханова была одной из пяти независимых кандидатов на всю Россию, получивших разрешение баллотироваться на этих строго контролируемых выборах, над которым теперь витает подозрение в грубых фальсификациях", - резюмирует Бенуа Виткин.