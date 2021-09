21 сентября 2021 г. Эндрю Креймер | The New York Times Вооруженный студент-юрист убил как минимум 6 человек в российском университете Вооруженный 18-летний студент юридического факультета в понедельник открыл стрельбу в кампусе российского университета, убив, по меньшей мере, 6 человек и ранив 19, согласно государственным СМИ, правительственным чиновникам и представительнице университета. "Студенты рассказали о сценах хаоса, заявив, что они забаррикадировались в классах и в ужасе выжидали, слыша выстрелы и крики в своем здании, передают российские СМИ. Другим удалось спастись бегством, выпрыгнув из окон второго этажа. Полиция опубликовала видео, на котором видно, что коридоры и лестница покрыты битым стеклом, гильзами и кровью", - пишет The New York Times. "Стрелявший оказал сопротивление при аресте, но позже был ранен и взят под стражу, сообщили местным СМИ представители правоохранительных органов. Государственное информационное агентство "РИА Новости" опубликовало видеоролики, на которых запечатлен стройный мужчина в черной одежде, черном шлеме и с пистолетом. Он был опознан как студент Пермского государственного университета, где произошла стрельба, примерно в 650 милях к востоку от Москвы", - говорится в статье. "Хотя до сих пор стрельба в учебных заведениях и была редким явлением, в последние годы она стала происходить чаще в России. Согласно сообщениям государственных СМИ со ссылкой на Следственный комитет, в мае преступник получил ружье на законных основаниях, - указывает издание. - Это вторая массовая стрельба в российском учебном заведении в этом году. В мае нападавший убил семерых учеников и двух школьных работников в Казани, другом провинциальном российском городе". Газета напоминает, что новость об атаке резко прозвучала на фоне того, как "(...) сотрудники избирательных комиссий завершали подсчет голосов на парламентских выборах, проведенных на выходных, которые были омрачены обвинениями в фальсификации и репрессиях против оппозиции". "Однако никаких предварительных признаков политического мотива стрельбы не было. В Кремле заявили, что преступник, вероятно, был психически нездоров, но от дальнейших комментариев отказались. Член парламента Александр Хинштейн назвал преступником 18-летнего Тимура Бекмансурова и сообщил, что он учился в университете на юридическом факультете", - говорится в статье. "В понедельник незадолго до нападения в социальных сетях появился объемный пост, приписываемый преступнику, и его опубликовали местные СМИ. Это была мизантропическая речь, растянувшаяся на несколько страниц, предполагающая давнее увлечение насилием. Автор не намекал на политический мотив, - подчеркивается в статье. - Социальная сеть "Вконтакте" заблокировала его аккаунт в понедельник". (...) "Кампус, в котором обучается около 13 тыс. студентов, был оборудован системой сигнализации, чтобы предупреждать их об опасности. Но она не была активирована сразу, потому что преступник выстрелил в охранника у входа, который должен был привести ее в действие, сообщила российская газета РБК. "РИА со ссылкой на Следственный комитет заявило, что погибли 8 человек, но российское Министерство здравоохранения указало, что число погибших составляет 6". (...) "В 2018 году в колледже в Керчи в результате стрельбы был убит 21 человек и 50 получили ранения. Были и другие менее смертоносные инциденты в школах и колледжах, в том числе нападения с применением пневматического оружия и нападение с топором в Улан-Удэ, городе в Сибири, в результате которого был ранен учитель, - напоминает The New York Times. - Безусловно, самым жестоким проявлением насилия в российской школе в новейшей истории было нападение чеченских террористов в Беслане в 2004 году, в результате которого погибли 186 детей и 148 родителей и учителей". Согласно строгим российским законам о владении оружием, претенденты на получение огнестрельного оружия должны пройти психологические освидетельствование и владеть гладкоствольным ружьем в течение испытательного срока, прежде чем приобрести нарезное оружие. Владение пистолетом контролируется более жестко и в основном ограничено теми, например, уходящими в отставку офицерами, которым в качестве награды за службу вручаются пистолеты, пишет издание. "После стрельбы в школе в мае президент Владимир Путин распорядился о дальнейшем ужесточении российского законодательства о владении оружием гражданскими лицами, увеличив минимальный возраст для приобретения оружия с 18 до 21 года. Это правило еще не вступило в силу", - резюмирует газета. Источник: The New York Times