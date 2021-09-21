"Путин и власть: украденная победа мало чего стоит"

"Руководство России сможет и в будущем использовать Госдуму как безвольный инструмент. Но чтобы обеспечить себе власть, сегодня Кремлю приходится действовать грубее, чем раньше. Это должно быть тревожным сигналом для Путина", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Выборы в России уже давно не отличаются напряженностью. Кремлевская партия "Единая Россия" неизменно побеждает на всех выборах в Госдуму с момента своего основания двадцать лет назад. Смесь изощренных манипуляций и неуклюжих фальсификаций всегда приводит к тому, что настоящие оппозиционные политики остаются малозначительными фигурами", - отмечает журналист Андреас Рюш.

"Тем не менее, режим Путина охвачен нервозностью перед каждым голосованием. Ему приходится ходить по краю пропасти, балансируя между необходимостью наколдовать надежное большинство и опасностью выглядеть при этом слишком неправдоподобно. Из опыта других постсоветских государств Кремль сделал вывод, что запутанные фальсификации несут в себе риск угрожающей реакции в виде уличных протестов. Поэтому важно заранее тщательно расчистить поле. Выборы в России - это не праздник демократии, а скорее своего рода операция спецслужб, призванная добиться желаемого результата, а затем снова погрузить страну в привычный политический полусон", - говорится в статье.

"Может ли Путин быть доволен воскресным результатом? Вероятно, только наполовину. На первый взгляд, все выглядит замечательно: несмотря на потерю мест, "Единая Россия" вновь обеспечила себе большинство в две трети голосов, что создает предпосылки не только для того, чтобы в ближайшие годы механически утверждать все законодательные пожелания Кремля, но и менять Конституцию по своему усмотрению".

"Следующие три крупнейшие фракции в Думе представляют партии, которые традиционно играют роль псевдооппозиции, а возглавляют их на протяжении десятилетий одни и те же послушные Путину лица. Новой стала лишь фракция "Новых людей", (...) но и она поддерживает главу государства и поэтому пока кажется лишь очередным кремлевским арт-проектом", - пишет NZZ.

"Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаются явные признаки слабости кремлевского лагеря, - указывает автор статьи. - Тот факт, что партия власти "Единая Россия" даже не набрала большинства голосов, свидетельствует о ее скромной популярности. Даже ее официальной доли в 49,8% удалось достичь только с помощью грубых манипуляций. В последних опросах общественного мнения партия получила лишь около 30% голосов; эта цифра, вероятно, ближе к реальности".

"Низкий рейтинг уже заранее вызывал у Кремля серьезную озабоченность. Это единственное объяснение огнеметной атаки Путина на всю оппозицию в этом году. (...) Поскольку даже этого оказалось недостаточно, режим прибегнул к грубым манипуляциям во время выборов. На голосование заставили явиться сотрудников государственных компаний, жителей пророссийских сепаратистских регионов на востоке Украины везли в Россию, чтобы они в качестве новоиспеченных граждан отдали дань уважения Кремлю у избирательных урн. В столице Москве есть достоверные свидетельства того, что недавно введенная система электронного голосования открыла дорогу фальсификации выборов".

"Но режим Путина не достиг своей цели - укрепить с помощью этих выборов свою легитимность. Результат, может быть, и является сигналом того, что в политическом плане Кремль держит все под контролем. Для всех тех в России, кто в первую очередь ориентируется на преобладающий ветер, это немаловажно. Но украденная победа имеет ограниченную ценность. Она основана не на убедительной программе, а главным образом на манипуляции, запугивании и апатии широких слоев населения", - указывает издание.

"Это не сулит ничего хорошего в будущем. Россия превратилась в неприкрытую диктатуру. На фоне стагнации в стране такие рецепты, как тюремное заключение инакомыслящих и все более строгий контроль над интернетом по китайскому образцу, почти неизбежно будут приобретать все большее значение", - полагает NZZ.