Анти-Нетаньяху и его команда

"Восьмипартийная коалиция под руководством премьер-министра Нафтали Беннета демонстрирует новую благоприятную конструктивность. Но рассмотрение спорных вопросов еще впереди", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Сто дней - таков обычно льготный период для любого нового правительства. В Израиле, однако, все иначе: в этот вторник, когда с начала работы нового руководства исполняется ровно 100 дней, для него речь идет не об адаптации, а о выживании. Далеко не все верили в эту крайне неоднородную восьмипартийную коалицию под руководством премьер-министра Нафтали Беннета, но она выжила. Уже одно это является успехом - и не единственным", - отмечает журналист Петер Мюнх.

"Самым большим достижением этого правительства на сегодняшний день является начало изменения политического климата в стране, которая находилась в состоянии постоянного теплового стресса при премьер-министре Биньямине Нетаньяху, долгое время занимавшего свой пост. На том или ином фронте постоянно возникал пожар, и довольно часто Нетаньяху играл роль и поджигателя, и пожарного", - пишет издание.

"В новые, постпопулистские времена политический дискурс уже не определяется только ядом и желчью. Вместо этого в этой фактически почти невозможной коалиции правых идеологов, левых идеалистов и арабских исламистов, имеющей в парламенте лишь большинство в один голос, взращивается коллегиальное и уважительное взаимодействие. Идет поиск компромиссов, демонстративно направляющий сигнал исцеления хронически расколотому обществу".

"На самом деле, новому главе правительства Беннету не нужно делать больше, чем играть роль анти-Нетаньяху. Он культивирует скромность, которой не всегда отличался в прошлом, и проповедует новую конструктивность. В ноябре правительство, по всей вероятности, примет государственный бюджет, первый бюджет с 2018 года. А через четвертую, снова мощную волну коронавируса Израиль прошел без локдауна и, таким образом, стал примером для подражания не только в плане вакцинации, но и в отношении того, как научиться жить с вирусом", - говорится в статье.

"В области внешней политики новое правительство также сгладило некоторые острые углы благодаря разделению задач", - отмечает издание, напоминая о встречах представителей израильского правительства с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой, президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси и палестинским лидером Махмудом Аббасом.

"Все это достойные шаги всего за 100 дней работы правительства - и все же остается вопрос, как долго это еще будет удаваться. Правительство находится в структурном тупике. Единство, демонстрируемое до сих пор, не означает настоящего единодушия. В стране по-прежнему существуют разногласия по многим вопросам - от мирного процесса с палестинцами до легализации марихуаны и отношения к движению ЛГБТК".

"Пока эти вопросы остаются в стороне ради мира в коалиции. Но ни одно правительство не может себе этого позволить в долгосрочной перспективе. Чем больше проходит времени, тем меньше как израильскому населению, так и зарубежным партнерам будет достаточно того, что Беннет - это не Нетаньяху. Поэтому после начального этапа консолидации этому правительству также придется столкнуться с противоречивыми темами. Вполне возможно, что в результате оно потерпит крах. Но будет лучше, если благодаря этому оно вырастет", - пишет Süddeutsche Zeitung.