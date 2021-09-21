Почему мир Владимира Путина не в порядке

"Российский президент организовал выборы, которые обеспечили ему абсолютное большинство в парламенте и устранили оппозицию. Однако страна грозит выйти из-под его контроля", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"(...) Благодаря российской избирательной системе партия Владимира Путина обеспечила себе контроль над парламентом еще на пять лет, включая абсолютное большинство в нем. Получается, в мире Владимира Путина после волнений вокруг лидера оппозиции Алексея Навального всё снова в порядке? Вовсе нет, - считает журналистка Цита Аффентрангер. - Президент, должно быть, сам пришел к этому выводу в последние несколько дней, сидя в своем кабинете-бункере, куда он удалился. Он даже не смог лично отдать свой голос на парламентских выборах. На фотографиях видно, как он сидит перед компьютером и голосует в режиме онлайн в духе коронавирусных ограничений, но как проголосовал Путин, остается его тайной, ведь для голосования в интернете вообще-то нужен мобильный телефон, которого, по его словам, у него нет".

"(...) Перед голосованием Путин ушел на самоизоляцию, потому что, как он сам сказал, "десятки людей" из его ближайшего окружения заразились коронавирусом. Но в путинском мире это, в сущности, невозможно. Потому что ничто в России не подготавливается и не контролируется так тщательно, как ближайшее окружение президента. (...) Каждый, кто встречается с ним, должен сдать несколько тестов и провести две недели на карантине - это правило".

"В политике фасад безопасности и контроля тоже обманчив. Кремль, конечно, по большей части устранил либеральную оппозицию, которая в любом случае находит лишь ограниченный отклик среди населения. Но коммунисты набрали около 20% голосов и дают понять, что у них есть все необходимое, чтобы стать опасными для Кремля. (...) Впрочем, пока на посту председателя партии остается живущий вчерашним днем Геннадий Зюганов, который почти 30 лет ругает Кремль и одновременно состоит с ним в сговоре, Путин может быть спокоен. Однако какой курс выберет партия потом, остается совершенно открытым. То же самое относится и к ультранационалистам: их лидер Владимир Жириновский также верен Кремлю. Как и Зюганову, ему уже за 70, поэтому они, вероятно, уже не смогут возглавить свою партию на следующих выборах", - говорится в статье.

"Самому Путину "всего" 68 лет. (...) Совершенно очевидно, что у Кремля пока нет плана по поводу преемника Путина. Он, вероятно, заблаговременно решил обеспечить себе возможность продления срока своих полномочий - для подстраховки. Но смена поколений неизбежна, независимо от того, сколько представителей старой путинской гвардии Кремль будет включать в избирательные списки", - указывает автор статьи.

"И тогда страна, возможно, очнется от непробудного сна, в который она погрузилась после волны репрессий последних месяцев. Массы не возмущаются; наоборот, среди населения распространяется ощущение гнетущего застоя. Многие россияне уже попрощались с государством, которое так озабочено собой. Они уже давно не рассматривают его как некую общность, за которую они несут ответственность, а заботятся только о своей собственной семье и ближайшем окружении".

"Многие россияне больше не верят государству, которое так часто лгало и обманывало их. Это особенно явно можно увидеть на примере политики по борьбе с коронавирусом. Когда принимаются новые меры, такие как обязательная вакцинация, первый вопрос для многих - это как обойти правила или просто насколько высок будет штраф. (...) Даже Путин, похоже, не доверяет здесь своему собственному государству: теперь посмотрим, как сработает "Спутник" на практике, сказал он, уходя на самоизоляцию. Это прозвучало как угроза", - отмечает издание.

"В политике он также доверяет только своему ближайшему окружению. Даже свой собственный народ он, очевидно, считает враждебно настроенным к себе. Нет другого способа объяснить усилия, которые Кремль приложил в преддверии парламентских выборов, чтобы устранить и заставить замолчать любого, кто мог бы потребовать в Думе что-то неугодное Кремлю".

"Так было не всегда, - пишет Tages-Anzeiger в заключение. - Когда Путин пришел к власти в 2001 году, он выступал за новые начинания, за быстрые и нестандартные решения. Но вместо того, чтобы использовать свою популярность и удачные годы высоких цен на нефть для того, чтобы отплыть к новым берегам, он довольствовался тем, что распоряжался полученной властью. И сегодня единственное, что имеет значение, - это обеспечение этой власти на следующие десятилетия. Вопрос о том, как могла бы выглядеть Россия будущего, в Кремле не обсуждается уже давно".