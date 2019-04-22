Депутат от ХДС требует установления над партией АдГ контроля со стороны разведслужбы

Насколько велико влияние России на АдГ? Депутат от партии ХДС Патрик Зенсбург требует изучить данный вопрос, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Несколько депутатов АдГ отправились в этом году в Ялту - на организованный Владимиром Путиным экономический форум. При этом, отмечает журналист Дитмар Нойерер, "поездки в Крым считаются нарушением украинского законодательства, что подчеркивает и министерство иностранных дел в Берлине". "Депутаты были проинформированы о позиции федерального правительства и реакции украинской стороны на возможные поездки", - заявил представитель министерства.

"Позиция правительства ФРГ однозначна: оно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. (...) Правда, АдГ это мало беспокоит. Партия регулярно требует не только отмены антироссийских санкций, но и признания Крыма "российским", отдавая себе отчет, что таким образом она подрывает политику ЕС и правительства Германии в отношении России", - указывает издание.

"Члены АдГ во многих случаях являются пособниками российской пропаганды и местных спецслужб", - заявил в разговоре с изданием депутат от ХДС и член комитета Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб Патрик Зенсбург. "Их поведение, по его словам, "диаметрально" противоположно немецким интересам. "Их контакты и их участие в акциях должны стать предметом контроля нашей службы внешней разведки (BND)", - передает издание слова политика.

В центре внимания находится депутат Бундестага от АдГ Маркус Фронмайер, известный своей промосковской позицией и поездками на аннексированный Россией полуостров Крым. "На сайте Ялтинского форума Фронмайер значится членом оргкомитета - причем не как частное лицо, а как "депутат Бундестага", - отмечает Нойерер. - (...) В этом году Фронмайер, по информации АдГ, не поехал в Ялту. Возможно, для того, чтобы не подливать масла в огонь имеющихся обвинений. Ранее телекомпания ZDF, журнал Der Spiegel и другие СМИ сообщили, что российские силы могут держать Фронмайера "абсолютно под контролем". По их информации, контакты с Фронмайером, вероятно, используются в российских интересах".

"В разговоре с ZDF депутат ХДС Родерих Кизеветтер, ответственный за вопросы внешней политики, назвал контакты Фронмайера вескими подтверждениями того, что российская политика пытается оказать влияние на внутреннюю политику Германии. Это, по его словам, "предупредительный выстрел" перед выборами в Европарламент. Касательно обвинений против Фронмайера сопредседатель АдГ Йорг Мойтен заявил: "Это все чушь, полная чепуха", - передает Handelsblatt.