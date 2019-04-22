Шри-Ланка: "Такого насилия никогда не наблюдалось в период 30-летней гражданской войны"

Алан Кинан, директор проекта Шри-Ланки в аналитическом центре Международная кризисная группа, в интервью Le Figaro выражает надежду на то, что "теракты, совершенные на Шри-Ланке, не будут использованы в политических целях".

"Это ужасные события. Даже в течение 30 лет гражданской войны между правительством и тамильскими повстанцами (с 1983 по 2009 год), которая была отмечена ужасным насилием с обеих сторон, не было таких скоординированных нападений, вызвавших столь тяжелые последствия", - указывает эксперт.

"Полиция арестовала семерых подозреваемых, сказав, что нападавшие взорвали себя с помощью бомб, которые они несли на себе. Если это было так, то обвинение может быть предъявлено скорее некой радикальной исламистской группе, неизвестной в Шри-Ланке, нежели буддистам", - рассуждает Кинан.

"Остров никогда прежде не подвергался атакам мусульман против других общин, в частности, против христиан, - напоминает собеседник издания. - Тем не менее, мы не можем исключать, что эти теракты исходят от мусульманских группировок за пределами страны, которые сбыли связаны с местными сообщниками. Более того, и даже если это только предположения на данном этапе, можно отметить, что подобное насилие может принести пользу самым "жестким" сингальским элементам. Такие теракты могут позволить им указать пальцем на слабость правительства, а также оправдать более "предохранительное" и менее требовательное отношение к правам человека".

"Сколько-нибудь значимого присутствия внешних группировок в стране не было выявлено, более того, не было никакой общественной кампании с их стороны, призывающей к насилию. Тем не менее, их связи с исполнителями воскресных терактов не являются невозможными", - подчеркивает эксперт.

Единственными, кто совершал теракты-самоубийства в Шри-Ланке, были члены группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама"(которые во время гражданской войны боролись за создание независимого государства на севере и к востоку от острова). Однако, похоже, что эта организация сегодня больше не функционирует и поэтому не в состоянии провести серию терактов такого масштаба, даже если у нее остались сочувствующие. Кроме того, многие из жертв воскресных нападений являются тамильскими христианами. Среди членов "тигров" и их сторонников было немало христиан. Поэтому трудно понять, как это движение могло бы стоять у истоков новой волны насилия, которую только что довелось пережить Шри-Ланке", - считает Кинан.