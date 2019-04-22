В Ялте, в Крыму, Россия собирает поддержку со всех сторон

"Друзья России" встретились в Крыму. Несколько представителей европейских популистских движений приняли участие в Международном ялтинском экономическом форуме, организованном с четверга 18 по субботу 20 апреля, который через пять лет после аннексии этой территории Москвой стал крупным ежегодным местом средоточия мягкой силы России на скалистых высотах самого известного города украинского полуострова", - пишет спецкор Le Monde Николя Рюиссо.

"В 1945 году на Ялтинской конференции Франция не присутствовала. Сегодня она есть!" - с воодушевлением сказала Марион Марешаль-Ле Пен, бывший депутат "Национального фронта" от департамента Воклюз, приехавшая на форум "для того, чтобы обогатить сеть контактов для своей школы политических наук" и отстоять свое стремление к сближению с Россией.

"Сегодня, по мнению Марион Марешаль и других европейцев, которые откликнулись на приглашение Ялты, историческим поворотным моментом является появление нового многополярного мира и вновь обретенной солидарности защитников нации", - говорится в статье.

"Русские помнят о моей позиции во французских дебатах, далекой от позиции либеральной элиты. Они приглашают тех европейских игроков, которых считают хорошими собеседниками для себя", - призналась она чуть позже Le Monde в кулуарах форума.

"Тьерри Мариани, бывший депутат партии "Республиканцы" от департамента Воклюз, который примкнул к партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт) и входит с список депутатов на выборах в Европарламент, регулярно ездит в Крым", - говорится в статье. "Я приезжаю сюда не как кандидат, а как сопрезидент ассоциации "Франко-российский диалог", - настаивает он.

Мариани признает, что "у россиян есть задние мысли. Им нужны сочувствующие. Но мы не являемся их пешками на европейской политической арене".

"В Ялте оказываются представители двух сторон французской шахматной доски, - пишет спецкор. "Я не согласен с Мариани и Марешаль по многим вопросам. Но в отношении защиты национального суверенитета и необходимости вступать в союз с Россией я согласен, - поясняет Андреа Котарак, региональный выборный представитель партии "Непокоренная Франция", который заявил, что по международным досье он пользуется доверием Жана-Люка Меланшона. - Я приехал сказать, что часть французских левых не считает Россию врагом, скорее наоборот".

"Официально форум является экономическим и должен сосредоточиться на инвестиционных проектах на полуострове. Но его тема "Мир, Россия, Крым" сама по себе напоминает о политической цели организаторов и дает новый импульс для подозрений по поводу российской стратегии, направленной на оказание влияния на дебаты и выборы в Европе", - комментирует Рюиссо.

"Итальянская делегация особенно многочисленна и ее возглавляет Ирен Пиветти, - отмечает Le Monde. - Бывший депутат от "Северной лиги", а ныне президент новой партии Italia Madre, близкой к Сильвио Берлускони, находится в центре кампании по проведению предстоящих выборов в Европарламент. "Я приезжаю сюда не для того, чтобы искать избирателей или финансирование", - говорит она, признавая, что "не поддается на обман: россияне хотят вырваться из изоляции и ищут новых людей в европейской политике".

"Всех участников форума объединяет противостояние западным санкциям против России, введенным после аннексии Крыма. Поддержка выходит далеко за пределы Европы", - указывает автор статьи.

"В Ялте российская мягкая сила расширяет свои горизонты. Африканцы, азиаты и южноамериканцы представлены здесь очень широко. В частности, приехавшие из стран, также находящихся под западными санкциями", - замечает спецкор. - С трибуны выступает недавно ставший объектом санкций со стороны минфина США Лауреано Ортега Мурильо, сын и советник президента Никарагуа Даниэля Ортеги, который превозносит свое видение совместных проектов с Россией".

"Страны, находящиеся под санкциями, должны быть солидарны друг с другом", - с улыбкой сказал в кулуарах Майк Санго, посол Зимбабве в Москве.