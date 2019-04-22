Сербия, площадка для игр Путина

"Когда Владимир Путин, находившийся с официальным визитом в Сербии 17 января, появился на площади перед православной церковью в Белграде рядом с президентом Сербии Александром Вучичем, все застыли в молчании в ожидании его выступления. (...) Президент России взял микрофон и леденящим голосом сказал: "Спасибо за вашу дружбу". В мире маркетинга это называется "создание дефицита" - давать мало, чтобы тем самым пробудить более сильное желание, - пишут спецкоры французской газеты L'Express Шарль Аке и Мерсиха Незич. - Подобный принцип довольно хорошо подытоживает отношения, которые хозяин Кремля поддерживает с сербским "братом", с которым у него общие славянские и православные корни. Он инвестирует мало, но все равно считается героем".

"Как же ему удается преуспеть в столь сложном деле? Благодаря разумному сочетанию мягкой силы, политического давления и сентиментализма, - полагают журналисты. - Чемпион пропаганды Путин умеет находить те слова, которые сербы хотят услышать. Он прославляет общее прошлое, и неважно, что он подает историю под своим соусом: такое сдержанное наступление позволяет ему внедриться в центр Европы. Его цель? Ослабить западную гегемонию и заблокировать продвижение НАТО в регионе. Раз уж Путин не смог помешать Черногории присоединиться к Североатлантическому альянсу в 2017 году, то Белград он намерен удерживать в своей орбите любыми средствами".

"Какая страна помогла Сербии больше всего за последние двадцать лет? Согласно опросу, проводимому ежегодно Министерством европейской интеграции в Белграде, сербы поставили Россию на второе место. "До 2016 года она даже лидировала, хотя Россия не входит в десятку первых доноров", - комментирует Майя Бобич, вице-президент сербского отделения Европейского движения. Откуда же такое расхождение? - задумываются спецкоры. "Русские не участвовали в бомбардировке Белграда НАТО в 1999 году и выступили против независимости Косово в 2008 году, - напоминает политический аналитик Деян Вук Станкович. - Москва даже наложила свое вето на резолюцию ООН, призывающую называть геноцидом резню 8000 мусульман сербскими силами в Сребренице в 1995 году. Благодарные сербы считают Путина своим спасителем. Московская пропаганда поддерживает этот миф о русских благодетелях".

"Если верить официальному дискурсу, то русские всегда приходили на помощь сербам, когда те были в беде", - указывает L'Express. "Это неправда, Россия никогда не помогала сербам, - опровергает Владимир Фисера, специалист по истории славянских стран и бывший преподаватель Страсбургского университета. - На самом деле, Сталин ненавидел Тито и Югославию. Если присмотреться поближе, то станет ясно, что сербы так сильно любят русских лишь потому, что они не соседи: любить по переписке всегда легче..."

"Но для Москвы это не имеет значения: главное - создать общую легенду, чтобы отпраздновать "вековую дружбу между двумя странами" или "русскую жертву" ради Сербии в 1914 году, когда Москва во имя сербско-русской дружбы объявила войну Австро-Венгрии", - передают журналисты.

"Переписывать прошлое - хорошо; но влиять на настоящее - еще лучше. Сербская пресса прекрасно с этим справляется. Сербское телевидение и газеты, по большей части контролируемые близкими к власти бизнесменами, больше похожи на агитационные инструменты, чем на независимые СМИ", - пишет L'Express.

"Эти средства массовой информации являются наиболее влиятельными в стране, - подчеркивает Мария Вучич, журналист новостного сайта Raskrikavanje.rs. - Их редакционная политика очень благоприятна для режима и его российских союзников". Часто эти СМИ упоминают о грядущей войне (с косоварами), где они прославляют совместные военные маневры с российской армией. "И наоборот, они полностью игнорируют военное сотрудничество с НАТО, хотя оно является довольно активным, - отмечает Мария Вучич, - они хотят любой ценой показать, что русские являются нашими друзьями и что Запад воплощает в себе абсолютное зло".

"По словам военного эксперта Александра Радича, сербская пресса поддается влиянию: "В Белграде очень легко купить журналистов ". Их месячная зарплата (350 евро) очень низка, некоторые люди позволяют себя обольстить. В прошлом году в рейтинге свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ", Сербия (76-е место) отодвинулась еще на 10 мест назад...", - передают авторы статьи.

"Низкие инвестиции с максимальным результатом. Путин дает сербам не миллиарды, но внимание. Он понял, что у них в душе образовалась пустота", - отмечают спецкоры. "От Первой мировой войны до времен Тито они были в центре мира, - комментирует один дипломат на условиях анонимности. - В 1990-е годы их поставили вне Европы, после безумных националистических действий Слободана Милошевича. С тех пор они ищут какое-то будущее, но каким оно станет? Евросоюз? Они прекрасно понимают, что Брюссель в условиях кризиса не готов к новому расширению и что прежде чем получить возможность в него вступить, им придется решать сложный вопрос с Косово. Такое положение порождает сильное разочарование, которым Путин пользуется в полной мере".

"Иногда Путин вытаскивает чековую книжку, но его сербским "друзьям" это не приносит большой пользы, - пишет газета. - В 2008 году дочерняя компания российского гиганта "Газпром" получила контроль над сербской газовой группой Naftna Industrija Srbije (NIS). Цена вопроса? "400 млн долларов, - отвечает Игорь Новакович, директор по исследованиям Центра международных отношений и безопасности, независимого института. - Однако этот актив оценивается в 3 млрд долларов. С тех пор россияне добывают газ, но платят роялти в пользу сербского государства в размере 3%. Что значительно ниже обычных ставок".

"В Белграде некоторые утверждают, что в обмен на эти "подарки" правительство получило поддержку от Москвы по вопросу о Косово", - передает издание. "Это произошло бы в любом случае, - напоминает политолог Деян Вук Станкович. - Кремль заинтересован в том, чтобы ситуация в Косово оставалась замороженной. Если Белград и Приштина достигнут соглашения, то Сербия в конечном итоге вступит в Евросоюз. И тогда Россия потеряет свое влияние в регионе".

"Но так ли это на самом деле? Путин мог бы использовать своего сербского союзника в качестве троянского коня для дестабилизации Евросоюза. В крупных западных правительственных канцеляриях опасаются такого сценария, который таит в себе настоящую дилемму: надо ли интегрировать сербов в Шенгенскую зону или лучше оставить их у дверей Европы, в то время как другие великие державы (Китай, США) наращивают силу в этом регионе?" - задумываются авторы статьи.

"Во всяком случае, для сербов это хорошая новость. Они, наконец, снова окажутся в центре мира", - резюмирует L'Express.