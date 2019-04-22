Загадочный поворот в деле Серебренникова

"Сначала домашний арест, потом премии - обращение с российским режиссером Серебренниковым вызывает вопросы. Однако надежды на оттепель преждевременны", - считает журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Франк Херольд.

Спустя две недели после освобождения из-под домашнего ареста, где Кирилл Серебренников провел полтора года, режиссер сразу дважды был награжден "Золотой маской", главной театральной премией России, пишет издание.

"То, что предъявление обвинения перед судом в более чем 90% всех дел одновременно означает и вынесение обвинительного приговора, - один из неписанных законов, по которым функционирует российское правосудие, - отмечает журналист. - За этим скрывается бюрократическая логика, согласно которой авторитет государственных органов будет подорван, если два их воплощения - прокуратора и суд - будут открыто противоречить друг другу".

"В деле Серебренникова судьи поступили несколько необычно. Они затребовали второе мнение. До июня будут проведены две экспертизы. Одно из подразделений российского министерства юстиции проверит, действительно ли растрачивались или использовались не по назначению денежные средства (...). Вторая экспертиза прояснит, действительно ли является искусством то, чем занимается всемирно уважаемый режиссер Серебренников", - говорится в статье.

"Это явное проявление недоверия к прокуратуре", в связи с чем московская общественность гадает о причинах. "Первая версия: случай Серебренникова - особенный. За него с самого начала вступались известные российские деятели искусства. Они обращались даже лично к президенту Владимиру Путину. (...) В аналогичных случаях он не воздерживался от высказывания своего мнения, - отмечает Херольд. - В деле Серебренникова Путин избежал вмешательства".

Другие, продолжает журналист, задаются вопросом, не началась ли в России "оттепель". "Слово "оттепель" в русском языке значит намного больше, чем поэтическая метафора. "Оттепель" символизирует целую историческую эпоху, короткое десятилетие десталинизации с 1956 по 1964 год - когда Брежнев сверг Хрущева. Сравнение происходящего вокруг Серебренникова с тем временем, конечно, не совсем корректно, но оно все же отражает текущий общественный климат в России. Или, по крайней мере, то, как часть российской интеллигенции воспринимает обращение Путина и его команды с искусством. Показателен в этой связи и опрос, проведенный в марте "Левада-Центром". Его ужасающий результат: 70% всех россиян положительно оценивают историческую роль диктатора Сталина, в том числе и репрессии того времени. Это наивысший показатель за все время проведения такого опроса. И это результат политики в отношении истории, которую ведет Путин на протяжении двух десятилетий. Следовательно, в российском обществе о желании "оттепели" речи быть не может", - констатирует Херольд.

Во время получения премии Кирилл Серебренников со сцены призывал своих коллег бороться за свободу театра. "Незадолго до этого людьми в штатском у входа были задержаны три молодых номинанта на получение "Золотой маски" в категории "Эксперимент". (...) По их словам, задержание им объяснили словами: об этом попросила ФСБ", - передает Der Tagesspiegel в заключение.