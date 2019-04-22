Почему потоковая передача музыки более вредна для окружающей среды, чем компакт-диски и пластинки

Цифровизация кардинальным образом изменила потребление и производство музыки. Благодаря потоковой передаче данных и MP3, промышленность использует намного меньше пластика, однако это не уменьшило ее отрицательное воздействие на окружающую среду, пишет немецкое издание Die Welt.

Мэтт Бреннан и Кайл Девайн из Университетов Глазго и Осло проанализировали, как в ходе истории менялась стоимость музыки: цена, которую платили потребители за единицу музыки, и расходы, связанные с воздействием производства музыки на окружающую среду.

"Для своего исследования они изучили архив, посвященный музыкальному производству и потреблению музыки в США. (...) В 1970 году кульминации достигло производство цилиндрических фонографов, - передает журналист Филипп Нагельс. - В пересчете на сегодняшний день один фонограф стоил 13,88 долларов. К середине века, в 1947 году, одна шеллачная граммофонная пластинка стоила только 10,89 долларов. Спустя тридцать лет, в период расцвета проигрывателей, цена за одну музыкальную единицу сильно выросла. Одна виниловая пластинка стоила 28,55 долларов. С появлением кассет в 1988 году цена музыки упала до 16,66 долларов. К новому тысячелетию расцвета достигло производство компакт-дисков. За один диск нужно было заплатить 21,59 долларов. Затем появился MP3 и поверг музыкальную индустрию в экзистенциальный кризис. В 2013 году скачивание цифрового альбома стоило 11,11 долларов. (...) Таким образом, относительная стоимость музыки сильно уменьшилась".

"С одной стороны, музыкальная промышленность использует сегодня значительно меньше пластика, чем в прошлом. Так, расход пластика сократился с 58 млн кг в 1977 году до всего лишь 8 млн кг в 2016 году. (...) Однако, как пишут авторы исследования, мы недооцениваем решающий фактор. "Облачное хранение и обработка музыки основывается на огромных центрах обработки данных, которые потребляют очень большое количество ресурсов и энергии", - пишут Бреннан и Девайн".

Исследователи, продолжает издание, выразили расход энергии и пластика в эквиваленте CO2 (коэффициент потенциала глобального потепления, ПГП).

"В 1977 году, во времена виниловых пластинок, на музыкальную индустрию США пришлось 140 млн кг. эквивалента СО2. В 2000 году этот показатель составил уже 157 млн кг эквивалента СО2. В 2016 году "след" от СО2 ученые оценили в 200-350 млн кг ", - говорится в статье.

Несмотря на то, что расчет потенциала глобального потепления производился только на основе данных о количестве использованного пластика и не учитывал, к примеру, выбросы в атмосферу во время производства и сбыта звуконосителей, общего вывода, по мнению ученых, это не изменит: "цена, которую потребители готовы платить за музыку, никогда не была ниже, чем сегодня, но скрытые расходы, связанные с охраной окружающей среды, при этом огромны".

"Это исследование проливает свет на интересный аспект цифровизации, который мы зачастую недооцениваем, - резюмирует Die Welt. - Только то, что товары и услуги не имеют физической формы, не означает, что они не оставляют отпечатка в физическом мире".