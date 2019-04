22 апреля 2019 г. Майкл Макфол | The Washington Post Россия атаковала нас. Доклад Мюллера все же не раскрывает нам всю историю целиком "В 2016 году президент России Владимир Путин организовал всестороннюю атаку на суверенитет США, пытаясь повлиять на исход наших президентских выборов. Специальный прокурор Роберт С. Мюллер III и его следственная группа заслуживают похвалы за предоставление поразительных деталей о некоторых аспектах этой российской интервенции", - пишет на страницах The Washington Post Майкл Макфол. "У Мюллера и его команды была конкретная задача, а не всеобъемлющий мандат. Они не анализировали все аспекты российской кампании вмешательства, которая выходила за рамки стратегий в социальных сетях и компьютерных вторжений. Они не оценивали, как администрация Обамы, социальные сети и медиа-организации реагировали на российское вмешательство. Они не оценивали целесообразность ряда взаимодействий между кампанией Трампа и российскими чиновниками. Самое главное, они не предложили политики для предотвращения будущих атак. Доклад Мюллера - важный первый шаг, но только первый", - пишет автор публикации. "Том I доклада Мюллера посвящен, главным образом, двум операциям, проведенным Агентством интернет-исследований и ГРУ, российским агентством военной разведки. (...) Тем не менее, российское правительство и его доверенные лица сыграли несколько других пьес, лишь частично упоминаемых в докладе Мюллера. Российские медиа-компании, включая, прежде всего, RT и Спутник, стремились повлиять на отношения американских избирателей. Наиболее дерзко и пугающе то, что в 2016 году киберагенты, тесно связанные с российским правительством, прощупывали избирательную инфраструктуру США в 21 штате в 2016 году. И все еще мало прозрачности в отношении экономических связях между российскими игроками и кандидатами в президенты США и сотрудниками их предвыборных кампаний, вовлеченных в выборы 2016 года. Национальным интересам США также пойдут на пользу доклады размера доклада Мюллера об этих и других российских действиях", - пишет Макфол. "Нам также требуется более глубокое изучение того, как политики (и другие) отреагировали или не смогли эффективно отреагировать на эти российские усилия", - пишет Макфол, указывая на необходимость анализа действий администрации Барака Обамы, Конгресса, ФБР, Белого дома. "Аналогичного анализа требуют и действия компаний, владеющих социальными сетями, и традиционных медиа-организаций", - говорится в статье. "Нам также нужна более тщательная и точная оценка намерений, стоящих за контактами между кампаниями и иностранными правительствами, компаниями или частными лицами для разработки политических предписаний - будь то нормы или законы - для будущих выборов. (Если эти оценки содержатся в секретных частях доклада Мюллера, они должны быть опубликованы.) Мюллер решил, что эти контакты не являются преступными, но, на мой взгляд, нельзя назвать их правильными. Они не должны повторяться. Кандидаты не должны вступать в прямой контакт с иностранцами, чтобы получить компромат на своих оппонентов. Они не должны поощрять иностранные правительства воровать собственность у своих противников, а затем содействовать широкому распространению этих незаконных материалов. И им не следует вступать в деловые отношения с иностранными партнерами таким образом, чтобы это можно было рассматривать как конфликт интересов. Как минимум, все кандидаты должны раскрывать свои деловые интересы в иностранных компаниях; публикация налоговой отчетности будет простым способом обеспечить необходимую в этом вопросе прозрачность. А иностранным компаниям, организациям и консультантам (например, Orbis Business Intelligence, Cambridge Analytica, WikiLeaks) не должно разрешаться работать на американские кампании". "Похоже, что доклад очищает Трампа и его предвыборную команду от преступления сговора с русскими", - отмечает Макфол, указывая, что теперь президент и его партнеры "должны считать себя вправе признавать и жестко критиковать то, что россияне сделали с нами в 2016 году", и "администрация Трампа должна воспользоваться этой возможностью для сотрудничества с Конгрессом, СМИ и чиновниками электроральной сферы, чтобы защитить наши выборы от зловредного влияния иностранных сил. Некоторые политические предписания очевидны и созрели для реализации. Другие вопросы, однако, потребуют дополнительного анализа и более творческих решений. Доклад Мюллера - хорошее начало. Но это только начало". Источник: The Washington Post