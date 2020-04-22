Головокружение, инсульт, эпилепсия: профессор рассказал о неврологических проявлениях Covid-19

Спутанность сознания, инсульт, воспаление мозговых оболочек: Covid-19, по-видимому, повышает риск появления неврологических симптомов. Журналистка немецкого издания Focus Кристина Крайзель побеседовала об этом с Франком Эрбгутом, профессором неврологии и заведующим неврологическим центром в Клинике Нюрнберг.

"Как сообщают исследователи из Страсбурга и Уханя, у тяжелобольных пациентов с Covid-19 подозрительно часто происходит инсульт. "Неврологические симптомы различного рода" наблюдались у 36,4% обследованных ими коронавирусных пациентов, пишет Линь Мао из Союзного госпиталя в Ухане; в частности речь идет о головокружении, головных болях, приступах эпилепсии".

Совместно с коллегами он проанализировал медицинскую документацию 214 пациентов с коронавирусом. Значит, Sars-CoV-2 поражает не только легкие и дыхательный аппарат, но также нервы и мозг?

Профессор Франк Эрбгут считает описанные симптомы возможными, однако, по его словам, согласно имеющейся на сегодняшний день информации, вирус не наносит внушающие опасения повреждения нервной системе. "Сейчас в мире насчитывается более 2 млн подтвержденных случаев заражения, - пояснил медик. - Судя по тому, что нам известно на данный момент, существенные нарушения нервной системы в широкой массе не проявляются. Коронавирус - это не тот возбудитель, который поражает в первую очередь нервную систему".

По мнению Эрбгута, неврологические симптомы следует подразделять на "неспецифические сопутствующие симптомы, как, например, расстройства сознания или головные боли, действительное воздействие возбудителя на нервную систему, и случаи, когда вирус провоцирует чрезмерную реакцию иммунной системы организма и запускает саморазрушительный аутоиммунный процесс, при котором организм атакует не только вирусы, но и собственные нервные клетки".

"Предположительно, чаще всего возникают неспецифические сопутствующие симптомы, - говорит Эрбгут. - Они, как правило, безобидны, и проявляются - как и при гриппе - лишь временно", что объясняет большую часть описанных китайскими пациентами жалоб. "После того, как инфекция стихает, они снова исчезают. Долгосрочные негативные последствия маловероятны", - пояснил медик".

"Если вирус атакует нервную систему или организм в связи с описанной чрезмерной реакцией борется сам с собой, это может иметь серьезные последствия. Тогда, по словам профессора, возможны долгосрочные последствия; но из-за недостаточного количества информации это невозможно предсказать наверняка".

"То, что у тяжелобольных пациентов с Covid-19 может повышаться риск развития инсульта, медик считает логичным и вероятным. В рамках иммунной защиты организм направляет против вируса как нейромедиаторы воспаления, так называемые интерлейкины, так и Д-димеры - продукты распада, которые в значительной степени участвуют в процессе свертывания крови. "У пациентов с тяжелым течением Covid-19 наблюдается особенно много Д-димеров в крови. То есть организм сгущает кровь, - пояснил Эрбгут. - Логично, что более густая и склонная к образованию сгустков кровь может привести к закупорке сосудов и инсульту".

По словам профессора, повышенное число инсультов наблюдается и при других тяжелых инфекционных заболеваниях, поэтому в этом отношении новый коронавирус пока не вызывает особого беспокойства.

"Также случай одного мужчины из Японии вызвал недавно ажиотаж в медицинских кругах; у него коронавирус привел не к воспалению легких, а к воспалению в мозге. Соответствующие вирусы медики обнаружили не в области носоглотки, а в мозговой жидкости, что вызвало предположение о том, что Sars-CoV-2 может поражать мозг, не поражая легкие".

"Франк Эрбгут скептически относится к такой возможности; по его словам, отрицательный анализ в носоглотке не означает ни то, что вируса там никогда не было, ни то, что вирус еще не активизировался в легких. (...) "При определенных обстоятельствах вирус может приводить к воспалению мозговых оболочек. Но то, что он может поражать только мозг и никакие другие органы, я считаю сомнительным утверждением", - сказал профессор".

Что касается временной потери пациентами обоняния и вкуса, то Эрбгут отметил: "За вкусовые нюансы в сущности отвечает не отдельный нерв, а в первую очередь обоняние, нервные волокна от носа проходят через кости черепа в переднюю часть мозга. При заражении коронавирусом эти обонятельные нервные волокна, вероятно, воспаляются - и некоторое время функционируют ограниченно или вовсе не работают", - передает Focus.