22 апреля 2020 г. Генри Фой | Financial Times От российских олигархов ожидают, что во время кризиса они раскошелятся (...) "В большей части мира крупный бизнес обращается к правительству за выплатами, которые могут им помочь выдержать последствия пандемии. Но в России особые экономические договоренности режима Владимира Путина означают, что отношения часто работают наоборот, - пишет Financial Times. - В экономике России доминируют крупные промышленные группы, контроль над которыми почти без исключения находится в руках одного магната и которые включают бывшие государственные активы, приобретенные или полученные при неясных обстоятельствах после распада СССР. Неофициальный договор между ними и Кремлем позволяет существовать этим корпоративным вотчинам и их огромному влиянию на города, где они добывают свои полезные ископаемые, качают нефть или куют металлы, в обмен на лояльность и политическое подчинение". "Когда цены на сырье растут, а экономика процветает, эти олигархи вкушают плоды своих основных средств, обширных природных ресурсов и дешевой рабочей силы. Но когда бум превращается в крах, как это впечатляюще разворачивается в этом году, они могут обнаружить себя в долгу. В то время как правительства других стран выделяют триллионы долларов помощи для поддержки бизнеса и защиты рабочих мест, администрация Путина не слишком глубоко погрузилась в свои резервы, осознавая также необходимость заполнять зияющую дыру в бюджете, вызванную резким падением цены на нефть", - говорится в статье. "Антикризисные меры российского государства в процентном отношении к ВВП составляют лишь одну десятую от обещанных Германией и одну пятую от обещанных в Италии, - констатирует газета. - Вместо этого именно магнаты выписывают чеки, часто чтобы помочь людям в регионах, где они зарабатывают деньги". Издание указывает, что российский сталелитейный и телекоммуникационный магнат Алишер Усманов пожертвовал 2 млрд рублей новому российскому антикоронавируснуму агентству, а также выделил 20 млн долларов министерству здравоохранения Узбекистана; Олег Дерипаска , который находится под санкциями США в связи с сообщениями о том, что он помогал отмывать деньги Путина, потратил 19 млн долларов на строительство 7 больниц, обеспечение аппаратов ИВЛ и машин скорой помощи, а также на приобретение масок для лица и комплектов для тестирования на вирусы; Владимир Потанин, самый богатый человек страны с состоянием в 24 млрд долларов, сообщил, что его (...) компания "Норникель" выделяет 10,5 млрд рублей для защиты работников компании и жителей городов, в которых расположены ее предприятия; "Северсталь", которой владеет Алексей Мордашов, потратила 500 млн рублей на апрельские бонусные выплаты всем своим сотрудникам и говорит, что скоро начнет производство респираторов для местных жителей. "Эти пожертвования щедры, особенно если сравнивать их с коллегами из других стран, которые запрашивают государственные выплаты. Но они, вероятно, составят лишь небольшую часть общих затрат, которые понесут крупные промышленные группы России в связи с пандемией, - предполагает газета. - (...) Вспышка коронавируса в настоящее время распространяется и в провинциальных регионах за пределами западных городов Москвы и Санкт-Петербурга. Когда вирус перегрузит ограниченную и недостаточно финансируемую сферу медицинских услуг в этих местах, вероятно, местных промышленников попросят внести свою финансовую лепту". "Большую часть времени этот контракт между Кремлем и бизнесменами, которые аккумулируют богатство с его благословения, действует гладко и без необходимости подстегивания (...)", - подчеркивает Financial Times, напоминая, однако, про встречу в Пикалево но в 2009 году в разгар глобального экономического кризиса, когда "Путин обругал спешно собранных владельцев бизнеса за невыплату зарплат в размере 1,3 млн долларов": "в тот день там присутствовал Дерипаска, и он принял основной удар путинского нагоняя. Другие магнаты должны хорошо это помнить - и приготовиться раскошелиться". Источник: Financial Times