Во время карантина пары больше не занимаются любовью, и это нормально

"(...) Карантин изменил правила игры: сейчас мы проводим почти весь свой день не на работе, а дома, с партнером, зачастую впервые, и это нас дестабилизирует", - говорит психоаналитик и сексолог Ален Эриль, автор книги "Терапевтический оргазм: когда удовольствие отгоняет боль" (издательство Grancher), в интервью Le Figaro.

"Многие из моих пациентов, - отмечает специалист, - признают, что в данный момент сложно испытывать желание и оставаться желанным в глазах партнера, поддерживать процесс соблазнения, оставаясь друг с другом 24 часа в сутки. Либидо подпитывается не обычными вещами, а чем-то исключительным: это походы в ресторан, отпуск, развлечения, вечера с друзьями. Как только доступ ко всему этому был ограничен или даже запрещен, мы в полной мере возвращаемся к повседневной жизни. Иногда ее бремя становится невыносимым. Без обольщения, тайны или неожиданности тело партнера может нам наскучить. Конечно, влияние карантина различается от пары к паре; все зависит от доступного вам личного пространства, предшествующего опыта и срока отношений".

"(...) В последние недели многие люди проявляют чрезмерный интерес к еде или выпивке в попытке справиться с негативными последствиями карантина. У некоторых ту же цель преследует секс: они занимаются любовью, чтобы избавиться от внутренней тревожности, заменить депрессивные ощущения чувством удовольствия. В таком половом акте очень мало эмоций и игры, речь идет скорее о функциональном, механическом сексе. Чем больше человек погружается в карантин, тем больше ухудшаются сексуальные отношения. Большинство пар, у которых был нормальный и регулярный секс, постепенно склоняются к воздержанию. Для расцвета либидо нужно испытывать радость, чувствовать себя в безопасности... В данный момент все не так: чем больше растет беспокойство, тем меньше ощущается желание", - поясняет эксперт.

"(...) Когда человек живет один, скука и отсутствие человеческого контакта являются источниками стресса. Поскольку такие люди не могут иметь непосредственных человеческих контактов, они ищут виртуальную компенсацию. Это не вполне удовлетворительно, потому что под рукой нет живой плоти партнера, но все же можно снять напряжение и активировать фантазии. Пары, находящиеся в отношениях на расстоянии, придумывают новые способы эротизировать возникающую между ними дистанцию. Вместо того, чтобы предлагать свое тело, они осуществляют близость с помощью слов, фотографий и игр. Последние исследования свидетельствуют о росте продаж секс-игрушек. Независимо от того, находится ли человек один или в паре, мастурбационная активность участвует в циркуляции желания как в себе самом, так и для поддержания связи с партнером", - комментирует Эриль.

"(...) Я не думаю, что после карантина все будут набрасываться друг на друга, как нам хотелось бы думать. После снятия карантина жизнь, работа и учеба детей возобновят свой привычный ход. Столкновение с реальностью приведет нас к конкретности. Сексуальность продолжит оставаться многогранной. Одни люди внесут свой вклад в очередной бэби-бум в конце следующего года, другие проявят более креативный подход к своему партнеру или... просто продолжат заниматься любовью так, как они это делали до эпидемии", - резюмирует собеседник издания.