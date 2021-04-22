Протесты в России: бессильные на улицах

"Демонстрации за освобождение Навального чрезвычайно отважны. Но они не становятся переломным моментом. Команду Навального ждут неудобные вопросы", - пишет австрийское издание Die Presse.

"Храбрые люди выходят в России на улицы в поддержку Алексея Навального. (...) В среду вечером десятки тысяч людей по всей стране в очередной раз провели демонстрацию против бесчеловечных условий, в которых Навальный содержится в тюрьме. Если верить сторонникам Навального, политик находится в очень, очень плохом состоянии. Кремль возможная смерть оппозиционера, похоже, не пугает. То, что не удалось сделать нервно-паралитическому яду "Новичок", теперь может довести до конца многолетнее жалкое существование в исправительной колонии. В деле Навального российское государство не знает пощады", - отмечает журналистка Ютта Зоммербауэр.

"Как бы ни были мужественны граждане, выступающие против этой несправедливости, сейчас они уступают государственной машине. Вчера в Москве независимые наблюдатели насчитали от 10 тыс. до 15 тыс. участников - меньше, чем в январе. Навальный может мобилизовать своих бесстрашных сторонников, но ему не хватает поддержки других социальных групп. Неважно, стоит ли за этим страх, отсутствие интереса или усталость: демонстрации не становятся переломным моментом. Вчера объявленная "финальная битва" не состоялась", - констатирует издание.

"(...)Система Путина не допускает альтернатив. И это не изменится в ближайшее время", - считает автор статьи.

"Есть несколько неудобных вопросов, которые команда Навального должна задать себе. Не пришло ли время подумать об изменении стратегии? Перейти на более умеренный курс? Дать себе передышку? Тот, кто сегодня продолжает бороться в России, - это либо бывалый безумец, либо безрассудный герой", - заключает Die Presse.