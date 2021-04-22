"Планетарная диета здоровья": в чем заключается глобальная концепция питания?

"Planetary Health Diet или Планетарная диета здоровья - это концепция питания, которая позволит людям питаться правильно и сбалансированно, защищая при этом нашу планету, - пишет немецкий журнал Focus. - Она также направлена на улучшение производства продуктов питания и сокращение пищевых отходов".

"В ходе глобального исследования 37 ученых из 16 стран составили план меню, с помощью которого можно изменить питание людей по всему миру".

"Цель такой диеты также заключается в сокращении выбросов парниковых газов, использовании меньшего количества пресной воды для производства продуктов питания и недопущении чрезмерного насыщения морей биогенными элементами", - говорится в публикации.

"Благодаря этим изменениям к 2050 году 10 млн человек на нашей планете смогут питаться правильно и экологично, не нанося при этом вред природе и окружающей среде".

"План питания будущего предусматривает ежедневное потребление 2500 калорий. Однако это количество может оказаться слишком большим для человека с сидячей работой и слишком маленьким для людей, занимающихся физическим трудом", - отмечает издание.

"Меню, соответствующее Планетарной диете здоровья, состоит в основном из большого количества овощей, фруктов, бобовых, рыбы и ненасыщенных жиров".

"Мясо следует употреблять умеренно. В частности, разрешается съедать по одному филе куриной грудки или одному сочному стейку в неделю. Рыбу также можно подавать на стол только раз в неделю", - говорится в статье.

"Крахмалистые продукты, такие как картофель, должны по возможности исчезнуть из рациона - их следует заменить, например, макаронами из цельнозерновой муки. Молочные продукты можно употреблять ежедневно, яйца - только по одному-два в неделю".

Однако, пишет издание, сложности в глобальном пересмотре питания, в частности, могут быть связаны с пищевыми привычками на соответствующих континентах. "В то время как в Южной Америке красное мясо употребляют в семь раз больше, чем рекомендуется, в меню африканцев присутствует много продуктов с высоким содержанием крахмала. Чтобы изменить это, потребуется серьезное переосмысление", - пишет Focus.