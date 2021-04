22 апреля 2021 г. Закари Кейcер | The Jerusalem Post Новый вариант коронавируса может быть устойчивым к антителам, утверждают ученые "Ученые из Техасского механико-сельскохозяйственного университета выявили вариант нового коронавируса, который потенциально устойчив к антителам, говорится в заявлении университета. Штамм BV-1 был обнаружен у одного человека, который сообщил об умеренных симптомах Covid-19", - передает газета The Jerusalem Post. "В ходе лабораторных исcледований было установлено, что "несколько типов нейтрализующих антител неэффективны в сдерживании других вариантов с теми же генетическими маркерами, что и BV-1", - заявил университет. "В настоящее время мы не знаем полного значения этого варианта, но он имеет комбинацию мутаций, аналогичных другим вызывающим озабоченность вариантам, подлежащим международному уведомлению", - указал главный вирусолог Global Health Research Complex Бен Нойман. "Этот вариант сочетает в себе генетические маркеры, отдельно связываемые с быстрым распространением, тяжелым течением и высокой устойчивостью к нейтрализующим антителам", - отметил он. (...) "Генетический состав штамма BV-1 сопоставим с исходным вариантом, обнаруженным в Великобритании в сентябре. Более 30 стран выявили случаи заражения британским вариантом коронавируса в пределах своих границ после того, как новый штамм попал в заголовки газет накануне Рождества, - говорится в публикации. - Согласно исследованию, проведенному Имперским колледжем Лондона в сотрудничестве с ВОЗ и другими образовательными учреждениями Великобритании, британский вариант, по-видимому, более инфекционный, чем исходный штамм вируса". "Человек, у которого был обнаружен положительный теста на этот вариант, был студентом Техасского механико-сельскохозяйственного университета", - поясняет газета. - (...). "(...) Хотя мы, возможно, еще не понимаем полного значения BV-1, этот вариант указывает на постоянную потребность в тщательном наблюдении и геномном тестировании, в том числе среди молодых людей без симптомов или только с легкими симптомами", - подчеркнул Нойман. Источник: The Jerusalem Post