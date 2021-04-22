Неуловимый диалог с Россией

"(...) Нужно разговаривать с Россией. Эта фраза звучит как назойливый припев с претензией на очевидность. Но о чем разговаривать с Москвой и как? Интерпретации расходятся, с учетом накопленного годами разочарования. Однако негласная война на востоке Украины и судьба оппозиционера Алексея Навального преподают урок: прежде чем протягивать руку Кремлю, нужно сначала определить стратегию и средства ее реализации. Другими словами, необходимым условием является эффективное сдерживание - далеко не только в военной сфере - иначе придется снова и снова наступать на одни и те же грабли, а потом удивляться тому, что болит голова", - пишет журналист Le Monde Петр Смоляр.

"Европейцы никогда так не делали - они попали в ловушку своих разногласий и оказались обречены на недальновидную реакцию, запутавшись между осуждениями с подмостков, санкциями с ограниченным воздействием, торговыми расчетами и энергетическими соглашениями, такими как газопровод "Северный поток-2", связывающий Россию с Германией. Стирание старого различия между мирным и военным временем ими не усваивается. Однако именно оно лежит в основе российского образа действий. Франция, со своей стороны, предприняла попытку одиночной авантюры, начав стратегический диалог с Россией летом 2019 года. Он не дал существенных результатов", - считает автор статьи.

"(...) Мы никогда не согласимся на новую военную операцию на украинской земле", - сказал Макрон, когда вдоль границы было мобилизовано более 100 тыс. российских военнослужащих. Но что означает это предупреждение? В 2014 году после аннексии Крыма и дестабилизации Донбасса были приняты экономические санкции. Они не изменили расклад", - говорится в статье.

"Чем больше накапливается слабых угроз, тем крепче чувствует себя Кремль и возвращается к той риторике, которую применил Владимир Путин в среду 21 апреля. В своем ежегодном обращении к Федеральному собранию он пообещал "асимметричный, быстрый и жесткий" ответ тем, кто перейдет "красную черту" в отношении России", - пишет автор.

"(...) Неутомимые промоутеры российского режима, агенты влияния или любители цивилизационных клише всегда перекладывают бремя вины. Война в Косово, ложь об оружии массового поражения в Ираке - это вина американцев. Вина НАТО состоит в его расширении вокруг территории России. Это вина прибалтов и поляков, украинских и грузинских националистов, которые забыли об исторических связях с Россией. Короче говоря, виноваты все, кроме самого режима, который уже 21 год олицетворяет Владимир Путин", - анализирует журналист.

"Сколько еще подсказок нам нужно? Оппозиционера Бориса Немцова убили под окнами Кремля в 2015 году. Алексея Навального отравили в августе 2020 года веществом нервно-паралитического действия, а затем заключили в тюрьму и содержат в условиях, которые, к сожалению, слишком банальны для России. Любой протест, как в сети, так и на улице, сейчас подавляется с беспрецедентной жестокостью. За рубежом Россия не раз организовывала кампании по дезинформации и кибератаки. (...) В 2014 году Крым был аннексирован, а восточная Украина расколота с помощью сепаратистов. В Сирии российские бомбардировки в поддержку Дамаска привели к гибели мирных жителей и разрушению больниц. В Ливии наемники из частной военной компании "Вагнер", являющейся подрядной организацией российского государства, до сих пор не ушли, несмотря на формирование правительства национального единства", - указывает он.

"Сторонники российского режима скажут, что в этом списке все смешано в одну кучу. (...) Но это перечисление, увы, является витриной путинской власти, всего того, что он решает или допускает. Он использует имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения контроля над обществом и поддержания ранга великой державы", - рассуждает Смоляр.

"Россия отстает в плане инноваций - несмотря на вакцину "Спутник V" - перед лицом среднесрочной проблемы энергетической революции, которая ставит под угрозу значимость ее нефтегазовых ресурсов, Россия может рассчитывать на свой арсенал, свою армию, свои спецслужбы, свои кибервозможности, свое место в Совбезе ООН. Она также подпитывается нашей нерешительностью, нашей неспособностью преследовать грязные деньги, ненадлежащие инвестиции в недвижимость, подставные компании, созданные чиновниками и бизнесменами, обогатившимися с помощью режима", - комментирует автор публикации.

"Дипломаты называют несколько возможных сфер сближения с Москвой: договоры об ограничении вооружений, иранская ядерная сделка, климат. По поводу первых, продление СНВ-III с США является ожидаемым успехом, но неизвестно, будет ли оно продолжено, несмотря на регулярные напоминания из Москвы. По поводу ядерной сделки, Россия и Китай являются важными партнерами в подталкивании Ирана к компромиссу в ходе переговоров в Вене. Следующие несколько недель станут решающими", - продолжает он.

"Наконец, в отношении климата Россия по-прежнему сконструирована как рентная экономика, основанная на добывающей промышленности, в которой доминирует идея необходимой адаптации к происходящим изменениям. Такие ограничения не означают, что не надо ничего пробовать. Однако следует учитывать то, что в неоднократном отказе Владимира Путина действительно участвовать в так называемом "конструктивном" диалоге, несомненно, есть последовательность, логика, которую мы отказываемся официально зафиксировать", - резюмирует Петр Смоляр.