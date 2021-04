22 апреля 2021 г. Редакция | The New York Times Жесткий разговор Путина "На фоне того, как его войска сосредоточились у границ Украины, как его самым резкий критик объявил голодовку, а его правительство находится под новым пакетом санкций, наложенных Вашингтоном, и на фоне серьезного сюрприза, ожидаемого в соседней Белоруссии, президент России Владимир Путин в среду обратился к своему народу. Обращение, как выяснилось, практически полностью было посвящено внутренним делам", - пишет в редакционной статье газета The New York Times. "Таким образом, причины вызывающего тревогу наращивания российских вооруженных сил вдоль южной границы Украины остаются загадкой, возможно, преднамеренной. Но какую бы игру ни вел Путин - а такое смертоносное наращивание не может происходить без его согласия - это неразумная игра, - полагает газета. (...) - В обращении Путина относительно кратко затрагивались вопросы международных отношений, но это была в значительной степени знакомое сетование на то, что Россию цепляют "безо всяких причин", а также бахвальство по поводу "асимметричного, быстрого и жесткого" ответа, если кто-то надумает пересечь "красную черту" в отношении России. Это цветистое выражение вызвало недоумение на Западе, хотя Путин никогда не говорил, где проходит красная линия". "Но не было упоминания ни о текущей ситуации вокруг Украины, ни об Алексее Навальном, диссиденте, который, по сообщениям, находится в тяжелом состоянии в тюремной больнице; ни о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет в виду, говоря о грядущем "очень серьезном" решении, которое вызвало слухи о формальном союзе с Россией". "У Путина есть веские внутриполитические причины для обращения к экономическим и социальным проблемам, включая борьбу с Covid-19 в России, учитывая его падающий рейтинг и парламентские выборы через пять месяцев. Украина не вызывает особого беспокойства среди рядовых россиян, которых ложно уверяют, что их военные не вовлечены, если только российские солдаты не начинают возвращаться в похоронных мешках. Опросы показывают, что россияне предпочитают экономическое развитие мечтам о возрождающейся Великой России, и в свои 68 лет Путин больше не имеет той привлекательности, которую он имел, когда пришел к власти в 46 лет, особенно среди молодых россиян", - говорится в статье. "Это одна из причин, по которой аналитики не считают, что Путин действительно намеревается предпринять какие-либо военные действия против Украины. Другая причина заключается в том, что передвижения войск были почти преднамеренно видимыми, но не наводят на мысль о неизбежных действиях. (...) Тогда это позирование указывает на различные иные варианты. Во-первых, Путин пытается оказать новое давление на президента Украины Владимира Зеленского (...). Также Путин, возможно, пытается пресечь любые американские или европейские мысли о том, чтобы оказать большую поддержку Украине, и особенно любые мысли о рассмотрении возможности членства Украины в НАТО. Или Путин пытается продемонстрировать в то время, когда американо-российские отношения находятся на серьезно низком уровне, что с ним все еще нужно считаться. Или все вышеперечисленное", - пишет газета. "Какими бы ни были мотивы Путина, наращивание военной мощи в Крыму - опасное предприятие, особенно со стороны крупной ядерной державы. Шансы, что бряцание оружием может привести к случайной конфронтации, возможно, ничтожны, но даже это не тот риск, на который следует идти ответственной державе", - говорится в публикации. (...) "(...) Теперь в интересах Путина переключиться с крутого парня на государственного деятеля. Это означало бы сворачивание наращивания военной мощи, принятие предложения Зеленского о мирных переговорах и встречу с Байденом", - считает редакция The New York Times. (...) Источник: The New York Times