Президент хочет непременно оставаться загадкой

"Глава российского государства все сложнее поддается толкованию, а его визитной карточкой остается неожиданность. Так что же у него на уме?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"С каждым годом своего и без того внушительного пребывания у власти (21 год) Владимир Путин превращается в настоящую загадку. Российский президент кажется все более отрешенным, замкнутым, недоступным. В то же время удары его системы все менее и менее предсказуемы. Со своим прошлым в роли главы государства, открытого рынку и Западу, Путин попрощался уже много лет назад. Теперь он, кажется, полностью охвачен автократической дилеммой, которая рано или поздно поражает всех самодержцев", - рассуждает журналист Штефан Корнелиус.

"Дома Путину приходится успокаивать своих граждан, у которых, как показывают протесты в поддержку Навального, появляется все больше причин для возмущения. В то же время властолюбивая плутократия требует свою долю пирога. Олигархи, окружившие Путина защитным кольцом, быстро обернутся против своего хозяина, когда его слабые стороны станут очевидными", - говорится в статье.

"Угрожающие жесты России, а также операции ее спецслужб за рубежом являются частью этой эквилибристики, потому что они дают Путину нарратив для внутреннего порядка: России угрожает внешняя опасность; либеральный, утративший ценности мир Запада против Отечества".

"Серия путинских сюрпризов не прекращается, а их частота даже возросла, будто президент отказался от всякой осторожности. Развертывание до 120 тыс. военных на западе страны, фривольное поведение спецслужб, риторика "красных линий", преследование Навального, атаки на оппозицию, поправки в Конституцию: среди соседей и тех, кто пытается интерпретировать действия Кремля, растет беспокойство", - пишет издание.

"Обычно это объясняется двумя типовыми причинами: режим готовится к сентябрьским выборам в Госдуму - для всех оппонентов системы это важнейший момент этого года. Или Путин поднимает цену для нового американского президента, испытывает американское правительство и пытается вырваться из международной изоляции".

"Впрочем, Путин всегда был впереди линейной логики Запада, - отмечает автор статьи. - Его самое главное оружие - это неожиданность, а с реакцией он знает, как справиться".

"Одно из главных упущений европейских государств состоит в том, что у них нет стратегии противодействия этому восточному соседу, который столь же грозен, сколь и непредсказуем. Запад, возможно, умеет интерпретировать происходящее в России, но ему трудно защититься от него или даже повлиять. Как будто для того, чтобы доказать это, премьер-министр Саксонии в среду отправился в Москву, как раз когда события достигли точки кипения. Если повезет, - заключает Süddeutsche Zeitung, - домой он вернется с уроком о стратегической смелости".