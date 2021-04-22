Где Меркель?

"Стоит лишь подумать, что отношения с Россией достигли низшей точки, как ситуация становится еще хуже, - пишет немецкое издание Die Zeit. - Последние заголовки: российская армия стягивает войска к границе с Украиной. Чехия высылает 18 российских дипломатов, так как московская спецслужба якобы причастна к взрыву на чешском заводе боеприпасов в 2014 году. А в больнице исправительной колонии номер 3 сердце оппозиционного политика Алексея Навального может перестать биться в любой момент".

В августе 2020 года, когда Навальный был отравлен "Новичком", Ангела Меркель лично вступилась за него. "Сегодня она держится в стороне. Тогда Меркель рисковала политическим переломным моментом. Сегодня она рискует частью своего внешнеполитического наследия", - отмечает журналистка Алисе Бота.

"Кремль нагнетает напряженность, но немецкое правительство просто делает ставку на прежний курс. (...) Оно призывает к "разумному диалогу". "Разумный" звучит хорошо, "диалог" - тем более. Там, где больше говорят, меньше стреляют. Но если и есть урок, который можно извлечь из оккупации Крыма в 2014 году, то он таков: то, что немцам кажется неразумным, может быть разумным для русских. Аннексия Крыма и война России на Восточной Украине также казались неразумными - европейцам. Для российской стороны, однако, расчет сработал: создать сплоченность у себя дома; дестабилизировать Украину; укрепить власть в регионе".

"Немецкая политика и дипломатия - такое впечатление возникает на переговорах - хочет прежде всего сохранить немного нормальности - и заодно "Северный поток-2". (...) Но в настоящий момент российское общество переживает сильнейшую волну репрессий с 1991 года. По государственному телевидению призывают "вернуть" украинский Донбасс. Фонд по борьбе с коррупцией* Навального на днях должны признать экстремистским - любому, кто будет заниматься разоблачениями вместе с оппозиционером, будет грозить тюрьма. (...) Журналистов арестовывают за посты в соцсетях. (...)Не стоит питать иллюзий по поводу того, каким партнером является Путин", - указывает издание.

"В 2014 году Ангела Меркель способствовала тому, чтобы все государства ЕС поддержали санкции против России в связи с аннексией Крыма. Она помогала вести переговоры по Минским соглашениям, которые хотя и не принесли мира, но сдерживали войну. Но сейчас ее поведение похоже на ее поведение во время пандемии: точно так же, как она прекрасно знает, что означают показатели заболеваемости, она прекрасно знает и о расчетах Путина. И так же, как она сопротивляется и раздумывает в вопросе мер по борьбе с коронавирусом, так и сейчас она колеблется в опасный момент".

"На случай, если Алексей Навальный умрет в тюрьме, президент США Джо Байден предупредил о последствиях, одновременно предложив переговоры. Европейцы также должны продолжить диалог с Путиным, но в то же время назвать цену, которую придется заплатить в случае эскалации ситуации на Украине или в российской колонии. И им стоит сделать это в ближайшее время. А не когда Алексей Навальный будет мертв", - заключает Die Zeit.