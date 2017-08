22 августа 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast "Опасная" игра Путина с Северной Кореей "Время от времени можно увидеть, как российские и северокорейские чиновники выпивают вместе здесь, в Москве, однако у независимых экспертов мало иллюзий относительно Ким Чен Ына, - утверждает Анна Немцова в The Daily Beast. - Он "очень капризный, своенравный и готовый легко убивать", как сжато и точно описал его Андрей Ланьков, российский специалист по Корее". "И все же в связи с противоборством Вашингтона и Пхеньяна Москва надеется урвать себе важную роль посредника - возможно, добившись расположения всех сторон. Российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков недавно сказал, что для России "посредничество возможно" между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном", - говорится в статье. "С 2000 года, с первого года правления Владимира Путина в России, между Москвой и Пхеньяном заключен "договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве". К юго-западу от Владивостока проходит общая наземная граница двух стран протяженностью 11 миль, и ни разу с момента распада Советского Союза грибовидные облака над Пхеньяном особенно не пугали Россию", - указывает Немцова. "В мае президент Путин признал, что ракетные испытания Пхеньяна, российского друга, проведенные в этом году, "опасны". Однако он подчеркнул, что "нужно возвращаться к диалогу с КНДР, прекратить ее запугивать и найти способы мирного решения этих проблем", - напоминает журналистка. - Каким был план Путина? Проявить мягкость в отношении Пхеньяна и объединиться с Китаем, чтобы надавить на США, и все во имя посредничества". "Но в то время Северная Корея только еще собиралась сделать свой главный прорыв, - говорится в статье. - До него она испытывала ракету средней дальности под названием "Мусудан", которая отчаянно проваливала испытания. Но к середине мая она запустила жидкотопливную ракету "Хвасон-12", способную долететь до американской территории Гуам и дальше". Немцова напоминает, что затем Пхеньян выпустил двухступенчатую ракету "Хвасон-14", способную долететь до Аляски. "Где нищая маленькая Северная Корея нашла необходимые средства, чтобы построить такие МБР, не говоря уже о ядерных боеголовках, которые могут когда-нибудь отправиться в путь в их носовых конусах?" - спрашивает журналистка. Далее сообщается, что международные эксперты пришли к заключению о принадлежности использованных Северных Кореей ракетных двигателей к советскому семейству РД-250, и Майкл Эллеман из лондонского Международного института стратегических исследований предположил, что, возможно, они были "приобретены по незаконным каналам, действующим в России и (или) на Украине". Киев и Москва отрицают оказание помощи Северной Корее в создании аналога двигателя РД-250, передает Немцова. "Между тем американская разведка не исключила, что Северная Корея могла сделать двигатели для межконтинентальных баллистических ракет без помощи России или Украины", - говорится в статье. "У нас есть разведданные, указывающие, что Северная Корея не зависит от импорта ракет", - сказал некий американский чиновник агентству Reuters. "Но это было бы более убедительно, если бы американская разведка с самого начала не была ошарашена огромными продвижениями Северной Кореи в освоении ракетных технологий", - отмечает Немцова. Источник: The Daily Beast