"Восточные обещания" лысого главаря из Михаса

"История в трех сценах о верховном главе "круглого стола" и его убежище в Испании", - так предваряет El Mundo статью о деятельности одного из предполагаемых главарей ОПГ в Эстонии и его недавнем аресте в городке Михас в Андалусии.

Первая сцена происходит на кладбище. Журналист Мартин Муча пишет: "Для мафии похороны главаря - момент, когда судьба может перемениться. Это знал Вячеслав Гулевич (кличка - Слава Кемеровский), старший заместитель покойного Николая Таранкова и его преемник в случае, если не вмешается пуля. В судьбу "крестного отца" Таранкова пуля вмешалась: он был убит на рыбалке". По словам автора, на похоронах Таранкова в Эстонии 22 сентября 2016 года "присутствовали высшие главари преступности в стране и избранные гости из России".

"Мафия в Эстонии была - до смерти Таранкова - альянсом бандитов, кланов. Покойный Таранков сумел с помощью своих людей - los Kemerovo ("кемеровские". - Прим. ред.) - установить стабильность среди тех, кто занимался разными вещами: от контрабанды наркотиков до торговли людьми. И не только. Также он был "плотиной", которая сдерживала российскую мафию на одном из главных "мостов", связывающих ее с Европой", - утверждает автор.

"Кемеровские" властвовали на сходках - встречах 15 самых влиятельных преступников. Эти встречи именовались "круглым столом", - поясняет читателям Муча.

По мнению автора, похоронная процессия Таранкова в Таллине напоминала фильм о русской мафии "Восточные обещания" (в российском прокате - "Порок на экспорт". - Прим. ред.). "Спустя несколько недель Гулевич сбежит в Испанию", - продолжает журналист.

Сцена вторая: "Лысый Гулевич, он же Слава Кемеровский, уже контролирует "кемеровских". Но ему не удается сохранить альянсы. Он - хищный пес, а не миротворец типа Таранкова. Бывшие члены "круглого стола" уже назначили цену за его смерть. И, к его несчастью, русские хотят взять ситуацию под контроль. Его преследует полиция. Он решает сбежать далеко, как можно дальше на юг", - пишет автор.

"Его враги выясняют, что он в Испании. Худший из всех, киллер, который раньше был под его началом, пересекает границу, чтобы его убить. Это Паата Сахокия, который был отвергнут "кемеровскими" и стремится к мести", - говорится в статье.

Автор сообщает, что Сахокия был арестован в испанском Реусе.

По словам автора, "кемеровские" "держат под полным контролем проституцию и значительную часть должностей каменщиков в Финляндии. Амфетамины, которые производятся в Эстонии, затем продаются в Скандинавии. Но сеть держится еле-еле, находится под угрозой в разгар гражданской войны между преступниками".

"Он стремится укрепить так называемый Obtshak ("Смешанный фонд", который финская полиция называет Yhteiskassa), - говорится далее. - Это альянс, в который они вошли с российской мафией, чтобы господствовать в сфере проституции в Финляндии и окрестностях. Фактически монополия. Для "кемеровских" она ограничивается Финляндией, а для россиян становится воротами в сферу торговли белыми рабынями в Европе".

По словам автора, позднее Гулевич переместился на побережье Коста-дель-Соль в Андалусии: "Оттуда его люди вывозят каннабис, импортируемый из Африки, и транспортируют на северо-восток, чтобы снабжать северные страны. Эта вершина его сети - один из его крупнейших источников доходов".

Тем временем эстонские правоохранители едут в Испанию, а испанские - в Таллин. "Цель: покончить с кемеровскими. Название операции - Fulcrum-Carinatus", - сообщает Муча, поясняя, что Fulcrum - обозначение самолетов "МиГ-29" и "МиГ-33" по классификации НАТО, а "Carinatus" - что-то вроде панциря.

Сцена третья: Шестеро вооруженных полицейских застают Гулевича спящим в его доме в Михасе. "Синхронно с этим в Таллине полицейские входят в спортзал, где его первый заместитель вербовал новых кемеровских. Вместе с ним арестованы основные главари", - говорится в статье.

9 августа испанский суд постановил взять Гулевича под стражу. "Если он согласится на экстрадицию, через 10 дней отправится в Эстонию, если нет, процесс может затянуться на два месяца", - сообщает автор.