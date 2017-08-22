Россия вызвала тревогу "крупнейшими" военными учениями в Белоруссии

"Растут опасения по поводу военных учений России, запланированных на следующий месяц, которые, как боятся некоторые, могут быть использованы как прикрытие для вторжения в Белоруссию", - сообщает Independent.

Учения "Запад", происходящие каждые четыре года, пройдут в Белоруссии и Западной России, уточняет издание.

В то время как Россия заявила, что участие в них примут около 13 тыс. военнослужащих, их реальная численность, как считается, будет намного больше. "Некоторые эксперты предполагают, что численность всего привлеченного к ним личного состава - военного и гражданского - может достичь 100 тыс. человек, хотя другие опровергают эту цифру", - говорится в статье.

Чиновники НАТО и соседних государств выражают обеспокоенность этими планами. В июле командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес сказал: "Есть опасения, что это троянский конь. Они [российские чиновники] говорят: "Мы просто проводим учения", а потом внезапно где-нибудь размещают всех этих людей и технику".

Другие эксперты опровергают такую перспективу.

"Это демонстрация силы, но в этих действиях есть и какое-то рациональное зерно", - считает старший научный сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Лондон) Игорь Сутягин.

По его словам, главная цель для Москвы - убедиться в том, что ее войска могут быстро перемещаться в условиях этой местности. Огромная протяженность страны означает, что ее войска не смогут защитить ее в полном масштабе.

Он также отметил, что идея о том, что учения "Запад" могут быть использованы для операции с "троянским конем", чтобы разместить вооружение в стране, не имеет под собой оснований.

"Если вы хотите контролировать Белоруссию, вы не можете просто оставить там свои пустые танки, там должен кто-то быть", - сказал Сутягин.

Сутягин заявил, что, по его мнению, "у России нет аппетита" увеличивать свое влияние в Минске.