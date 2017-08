22 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Еще не железный занавес, но уже мембрана между Западом и Востоком Посольство США в Москве объявило о временной приостановке выдачи неиммиграционных виз и о прекращении визовых операций за пределами Москвы в связи с сокращением американской дипмиссии в стране. "Кто проигрывает в борьбе Москвы и Вашингтона? Простые россияне" - утверждают западные обозреватели. Санкции - это "подарок для российской политической системы", а проблему Путину создала бы как раз противоположная мера: отмена визового режима. "Последние американские санкции, которые были утверждены три недели назад, возможно, не приведут к спаду популярности президента Владимира Путина внутри страны или не повлияют на его политику за пределами России. Но они могли привести к эскалации витка шагов и ответных действий в стиле холодной войны, который может годами удерживать американо-российские отношения в состоянии глубокой заморозки", - пишут Дэвид Филипов и Эндрю Рот в американской газете The Washington Post. Посольство США в Москве объявило в понедельник, что оно временно приостановит выдачу неиммиграционных виз в России и на постоянной основе ограничит визовые операции за пределами Москвы в связи с сокращением американской дипмиссии в стране на 755 человек. "Этот шаг будет означать задержки для сотен тысяч российских граждан, которые подают документ на неиммиграционные визы в США каждый год", - комментирует издание. Американские чиновники рассчитывают, что санкции вкупе с растущим внутренним недовольством "приведут к смягчению России в тот момент, когда Путину будет пора оставить власть - произойдет ли это в 2024 году, 2030 или даже позже", цитируют авторы Дмитрия Тренина, директора Московского центра Карнеги. Однако российские и американские наблюдатели сходятся на том, что в краткосрочной перспективе санкции, вероятно, мало повлияют на популярность Путина. "Путин, который, вероятно, будет добиваться нового шестилетнего срока в марте, может только выиграть от впечатления, что он защищается от внешнего врага", - отмечают журналисты. "Санкции - это подарок для российской политической системы", - приводят авторы оценку Алексея Потемкина, независимого консультанта по внешней политике в Москве. "И все же санкционная война, даже та, что поддерживает Путина внутри страны, - это не тот нарратив, который Кремль надеялся сейчас применять", - полагает Марк Кац, специалист по России в Университете Джорджа Мейсона. "Он действительно, как кажется, имел некоторые ожидания, что Трамп будет более "разумным", чем Обама, - написал Кац по электронной почте. - В таком случае у меня такое чувство, что Путин должен быть разочарован тем, что его маневр с Трампом провалился". "Кто проигрывает в борьбе Москвы и Вашингтона? Простые россияне" - утверждает в заголовке сегодняшней статьи The Washington Post. Ответная реакция США наносит вред скорее простым россиянам, чем Кремлю, считает автор статьи Адам Тейлор. "Сотни тысяч россиян получают неиммиграционные визы в США каждый год. Некоторые из них - студенты, обучающиеся в американских университетах, другие, возможно, навещают родственников. Теперь все столкнутся со значительными отсрочками и, возможно, большими дополнительными путевыми расходами, если они захотят получить визу", - отмечает он. "Для России нет ничего нового в том, чтобы отреагировать на американские меры в ущерб собственным гражданам", - отмечает журналист, напоминая об ответных санкциях, запретивших ввоз в Россию целого ряда продуктов, и о запрете на усыновление американцами российских сирот. По словам автора, это лишь дает возможность правительству возложить вину за все серьезные проблемы на Запад. Как выразился в понедельник Александр Баунов из Московского центра Карнеги, Кремль сейчас относится к санкциям как к "мрачной неизбежности, которая слабо коррелирует с внешнеполитическим поведением страны" - так почему бы не поднять ставку? Безусловно, затруднительное положение простых россиян особо не берется в расчет, заключает Тейлор. Как сообщает Кэтрин Филп в The Times, в результате сокращения посольского персонала, невиданного даже по меркам холодной войны, работу потеряют, прежде всего, нанятые на местах россияне. "Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, сказал, что приостановка выдачи виз - попытка настроить рядовых россиян против собственного правительства", - передает журналистка. "Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти, - сказал Лавров. - Эта логика известна, это логика тех, кто организует "цветные революции". "Шаг за шагом границы между Востоком и Западом смыкаются все плотнее. Хотя нового железного занавеса и не выстроено, однако уже существует мембрана, пропускающая через себя все меньше информации, товаров, мыслей и идей. А теперь и людей. И это происходит в то время, когда необходимость в обмене и встречах ощущается все острее", - комментирует ухудшение дипотношений между Вашингтоном и Москвой Юлиан Ханс в немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. "Путину снова удалось перенаправить санкции, ориентированные изначально против представителей руководства страны, против собственных граждан. (...) При этом как раз противоположная мера привела бы Путина в затруднительное положение: отмена визового режима", - полагает журналист. "Создавать препятствия для въезда россиян в США - прием, позаимствованный непосредственно из арсенала холодной войны", - утверждает в The Times журналист Чарльз Бремнер, в 1983-1986 годах возглавлявший корпункт информагентства Reuters в Москве. Автор вспоминает, что власти СССР усложняли жизнь гражданам западных стран на территории своего государства, а США и их союзники платили той же монетой. Так, в СССР иностранных дипломатов и журналистов обязывали за неделю извещать власти о планируемых поездках "за пределы региона Москвы". "Им могли без объяснений запретить поездку. Похожие правила действовали в отношении советских граждан на Западе", - говорится в статье. Автор также пишет: "Чтобы отпугнуть экспатов или взять их измором, КГБ повреждал автомобили, похищал имущество и даже прибегал к насилию. Как рассказывали тогда русские, западные спецслужбы иногда в ответ применяли похожие методы к советским сотрудникам, хотя официально это никогда не признавалось".